Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
26 лютого 2026, 8:00

Німеччина радить українцям змінювати статус

Німеччина поки що не планує запроваджувати нового статусу для українців, дав зрозуміти на конференції в Берліні Ганс-Ульріх Бенра, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, пише DW.

Німеччина поки що не планує запроваджувати нового статусу для українців, дав зрозуміти на конференції в Берліні Ганс-Ульріх Бенра, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, пише DW.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новинЩо очікує на українців після березня 2027 рокуЗа його словами, після березня 2027 року, найімовірніше, буде перехідний період, але як довго він триватиме і на яких умовах — він у розмові уточнити не зміг.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин

Що очікує на українців після березня 2027 року

За його словами, після березня 2027 року, найімовірніше, буде перехідний період, але як довго він триватиме і на яких умовах — він у розмові уточнити не зміг.

У Німеччині існують різні дозволи на проживання, і Берлін закликає українців самостійно змінювати свій статус — причому робити це вже зараз, не відкладаючи. Адже наплив заяв в останній момент до відомств у справах іноземців, які й так працюють на межі можливостей, може сповільнити опрацювання документів.

Отримати право на проживання можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці, якщо вони працюють та знають німецьку мову. Ганс-Ульріх Бенра закликав українців шукати працю. Він зауважив, що нині працевлаштовані 38 відсотків біженців.

Читайте також: Статус українців у ЄС після 2027 зміниться: що очікує на біженців

Виглядає на те, що тим, хто працює у низькооплачуваному секторі або взагалі не працює, залишитися в Німеччині після війни буде значно складніше. Саме вони, ймовірно, стануть першими, хто може повернутися в Україну після завершення війни.

Наразі Київ прагне підтримувати зв'язок із біженцями та розробляє заходи допомоги тим, хто повертається, розповіла в Берліні Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики України.

За її словами, Київ, серед іншого, спирається на досвід роботи з внутрішніми переселенцями, яких, за її словами, близько трьох мільйонів. Але, як наголосила Гавронська, важливим аспектом для українців, які захочуть повернутися додому, буде «справедливий мир».

Статус українських біженців та вступ України до ЄС

Дискусія щодо статусу українців, імовірно, змінюватиметься в процесі підготовки України до вступу в Євросоюз. Це може створити для них додаткові можливості, адже в ЄС існує право на вільне пересування робочої сили.

Читайте також: ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Але як швидко Україна зможе вступити до ЄС? На форумі в Берліні зазначали, що для цього, найімовірніше, знадобиться реформа самої організації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Moonlighter
Moonlighter
26 лютого 2026, 9:38
#
«Домой, Уолтер» ©
+
+30
JWT
JWT
26 лютого 2026, 9:49
#
«Наразі Київ прагне підтримувати зв’язок із біженцями та розробляє заходи допомоги тим, хто повертається» А можна допомогти тим, хто не виїзжав?
