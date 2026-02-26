Німеччина радить українцям змінювати статус

Німеччина поки що не планує запроваджувати нового статусу для українців, дав зрозуміти на конференції в Берліні Ганс-Ульріх Бенра, керівник групи з питань України у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, пише DW.

Що очікує на українців після березня 2027 року

За його словами, після березня 2027 року, найімовірніше, буде перехідний період, але як довго він триватиме і на яких умовах — він у розмові уточнити не зміг.

У Німеччині існують різні дозволи на проживання, і Берлін закликає українців самостійно змінювати свій статус — причому робити це вже зараз, не відкладаючи. Адже наплив заяв в останній момент до відомств у справах іноземців, які й так працюють на межі можливостей, може сповільнити опрацювання документів.

Отримати право на проживання можуть, наприклад, кваліфіковані фахівці, якщо вони працюють та знають німецьку мову. Ганс-Ульріх Бенра закликав українців шукати працю. Він зауважив, що нині працевлаштовані 38 відсотків біженців.

Виглядає на те, що тим, хто працює у низькооплачуваному секторі або взагалі не працює, залишитися в Німеччині після війни буде значно складніше. Саме вони, ймовірно, стануть першими, хто може повернутися в Україну після завершення війни.

Наразі Київ прагне підтримувати зв'язок із біженцями та розробляє заходи допомоги тим, хто повертається, розповіла в Берліні Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики України.

За її словами, Київ, серед іншого, спирається на досвід роботи з внутрішніми переселенцями, яких, за її словами, близько трьох мільйонів. Але, як наголосила Гавронська, важливим аспектом для українців, які захочуть повернутися додому, буде «справедливий мир».

Статус українських біженців та вступ України до ЄС

Дискусія щодо статусу українців, імовірно, змінюватиметься в процесі підготовки України до вступу в Євросоюз. Це може створити для них додаткові можливості, адже в ЄС існує право на вільне пересування робочої сили.

Але як швидко Україна зможе вступити до ЄС? На форумі в Берліні зазначали, що для цього, найімовірніше, знадобиться реформа самої організації.