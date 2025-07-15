ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Рада ЄС 15 липня ухвалила фінальне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє Суспільне з Брюсселя.

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Що відомо

Документ засновано на положеннях відповідної Директиви ЄС, яка дозволяє подовжити дію тимчасового захисту, якщо повернення до країни походження неможливе через війну або масові порушення прав людини.

Продовження цього статусу дозволяє громадянам України й надалі легально жити, працювати, навчатися й отримувати базову соціальну підтримку в країнах ЄС без необхідності оформлювати статус біженця.

Крім того, держави-члени продовжать обмінюватися інформацією, щоб уникнути подвійної реєстрації захисту в кількох країнах.

У Раді ЄС підкреслили, що повномасштабне вторгнення росії триває, а ситуація з безпекою в Україні залишається надзвичайно складною.

За даними Мін'єдності, близько 5 млн українців після початку повномасштабного вторгнення перебувають під статусом тимчасового захисту і ця кількість зростає. 60% із них перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.