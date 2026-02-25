Українці почали забирати гривню з банків: куди перетікають гроші

За результатами січня 2025 року, на банківських рахунках українців стало менше коштів. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), станом на 1 лютого загальний обсяг вкладів населення склав 1 612,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше. Про це йдеться у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Гривня «в мінусі», валюта — у фаворі

Аналіз статистики показує, що відтік капіталу торкнувся виключно національної валюти:

Гривневі вклади скоротилися з 1 073,3 млрд грн до 1 057,8 млрд грн.

Валютні вклади навпаки, продемонстрували приріст. У гривневому еквіваленті вони збільшилися на 10,7 млрд грн за січень.

У регіональному розрізі невелику втрату частки ринку понесли держбанки (-0,2%), тоді як банки іноземних груп залучили трохи більше клієнтів (+0,15%).

Чому це відбувається: 3 головні причини

Сезонність та витрати: НБУ традиційно пояснює січневе просідання активністю громадян, які витрачають накопичення після свят. Проте цьогорічний відтік значно менший, ніж у 2024 році, коли за два місяці з системи «вимили» близько 100 млрд грн.

Пошук вигідніших інструментів: пояснення про витрати — лише частина правди. Паралельно зі зниженням банківських вкладів, вкладення фізосіб в ОВДП (держоблігації) зросли на 5 млрд грн. Українці дедалі частіше обирають державні папери через відсутність податку на дохід та вищу реальну прибутковість.

Падіння депозитних ставок: після зниження облікової ставки НБУ майже кожен другий великий банк (із портфелем понад 2 млрд грн) «порізав» ставки за вкладами. Тільки за останні два тижні умови переглянули 8 великих фінустанов.

Депозити vs ОВДП: що вигідніше?

Хоча дохідність ОВДП також почала знижуватися (наприклад, річні папери впали з 16,35% до 15,34%), вони залишаються конкурентними.

Ставки за річними депозитами формально можуть бути вищими, але з них необхідно сплатити 19,5% податків (ПДФО та військовий збір). Дохід за ОВДП податками не обкладається, що робить їх магнітом для капіталу. Тож, гроші потроху продовжать перетікати в ОВДП, але різких рухів тут не буде.