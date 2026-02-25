Українці почали забирати гривню з банків: куди перетікають гроші

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2026, 19:45

Українці почали забирати гривню з банків: куди перетікають гроші

За результатами січня 2025 року, на банківських рахунках українців стало менше коштів. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), станом на 1 лютого загальний обсяг вкладів населення склав 1 612,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше. Про це йдеться у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Українці почали забирати гривню з банків: куди перетікають гроші
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Гривня «в мінусі», валюта — у фаворі

Аналіз статистики показує, що відтік капіталу торкнувся виключно національної валюти:

  • Гривневі вклади скоротилися з 1 073,3 млрд грн до 1 057,8 млрд грн.
  • Валютні вклади навпаки, продемонстрували приріст. У гривневому еквіваленті вони збільшилися на 10,7 млрд грн за січень.

У регіональному розрізі невелику втрату частки ринку понесли держбанки (-0,2%), тоді як банки іноземних груп залучили трохи більше клієнтів (+0,15%).

Чому це відбувається: 3 головні причини

Сезонність та витрати: НБУ традиційно пояснює січневе просідання активністю громадян, які витрачають накопичення після свят. Проте цьогорічний відтік значно менший, ніж у 2024 році, коли за два місяці з системи «вимили» близько 100 млрд грн.

Пошук вигідніших інструментів: пояснення про витрати — лише частина правди. Паралельно зі зниженням банківських вкладів, вкладення фізосіб в ОВДП (держоблігації) зросли на 5 млрд грн. Українці дедалі частіше обирають державні папери через відсутність податку на дохід та вищу реальну прибутковість.

Падіння депозитних ставок: після зниження облікової ставки НБУ майже кожен другий великий банк (із портфелем понад 2 млрд грн) «порізав» ставки за вкладами. Тільки за останні два тижні умови переглянули 8 великих фінустанов.

Депозити vs ОВДП: що вигідніше?

Хоча дохідність ОВДП також почала знижуватися (наприклад, річні папери впали з 16,35% до 15,34%), вони залишаються конкурентними.

Ставки за річними депозитами формально можуть бути вищими, але з них необхідно сплатити 19,5% податків (ПДФО та військовий збір). Дохід за ОВДП податками не обкладається, що робить їх магнітом для капіталу. Тож, гроші потроху продовжать перетікати в ОВДП, але різких рухів тут не буде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
karamon76
karamon76
25 лютого 2026, 20:01
#
19.5? може всі 23%(18+5)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають amateur77, RobinG и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами