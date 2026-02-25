Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 16:35

Директорка Лувру залишає посаду через чотири місяці після пограбування музею

Очільниця Лувру Лоранс де Кар йде з посади через чотири місяці після масштабного пограбування, під час якого зловмисники викрали королівські коштовності XIX століття на суму 88 мільйонів євро. Президент Франції Емманюель Макрон прийняв її заяву у вівторок, назвавши цей крок необхідним для відновлення безпеки та модернізації установи. Про це повідомляє Financial Times 25 лютого.

Очільниця Лувру Лоранс де Кар йде з посади через чотири місяці після масштабного пограбування, під час якого зловмисники викрали королівські коштовності XIX століття на суму 88 мільйонів євро.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як сталося пограбування та хто понесе відповідальність

Зухвала крадіжка сталася у жовтні минулого року. Зловмисники легко проникли до музею під виглядом робітників у світловідбивних жилетах. Вони використали меблевий підйомник, щоб дістатися до галереї з історичними коштовностями, які колись належали французьким королевам, і за лічені хвилини втекли на скутерах. Наразі правоохоронці заарештували сімох підозрюваних, однак самі прикраси досі не знайдено.

Одразу після інциденту Макрон відхилив першу пропозицію де Кар про відставку, проте хвиля суспільної критики змусила повернутися до цього питання. Єлисейський палац оцінив її остаточне рішення як «акт відповідальності», наголосивши на потребі музею у «поверненні до спокою та нового потужного імпульсу для успішної реалізації проєктів із гарантування безпеки та модернізації».

Мільйони на картини замість камер спостереження

Офіційний звіт державних аудиторів, опублікований після злочину, розкрив критичний дисбаланс у фінансових пріоритетах установи. У період з 2018 до 2024 року Лувр витратив 105 мільйонів євро на придбання нових творів мистецтва, тоді як на модернізацію систем безпеки було виділено лише 3 мільйони євро.

Згідно з аудитом, повноцінне оновлення системи охорони потребує інвестицій у розмірі 83 мільйонів євро, проте повна реалізація цих рекомендацій відкладена до 2032 року. Наразі лише 39% залів музею обладнані хоча б однією камерою відеоспостереження.

Критики зазначають, що де Кар зосередила фінансові потоки на купівлі експонатів та підготовці до масштабного президентського проєкту вартістю 800 мільйонів євро, який передбачає будівництво нового входу та підземної галереї для картини «Мона Ліза».

Наступником Лоранс де Кар стане Крістоф Лерібо, який до цього очолював Версальський палац, а раніше керував паризьким Пті-Пале та музеєм д'Орсе.

До теми: Лувр знову пограбували — і цього разу свої ж гіди

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
