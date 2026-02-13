Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 13:16

Лувр знову пограбували — і цього разу свої ж гіди

Правоохоронні органи Франції ліквідували організоване злочинне угруповання, яке протягом тривалого часу займалося махінаціями з вхідними квитками до найвідоміших музеїв світу — Лувру та Версальського палацу. Унаслідок діяльності шахраїв лише Лувр зазнав збитків, які оцінюються у понад 10 мільйонів євро. Про це повідомляє Le Parisien 13 лютого.

Правоохоронні органи Франції ліквідували організоване злочинне угруповання, яке протягом тривалого часу займалося махінаціями з вхідними квитками до найвідоміших музеїв світу — Лувру та Версальського палацу.

Готівка, елітні авто та нерухомість у Дубаї

Операція з викриття зловмисників відбулася на початку цього тижня. Поліція затримала дев'ятьох осіб, серед яких — двоє співробітників музею, туристичні гіди, а також ймовірний організатор злочинної мережі. Їм інкримінують шахрайство у складі організованої групи, відмивання коштів та корупцію.

Під час обшуків слідчі вилучили значні матеріальні цінності:

  • Понад 957 000 євро готівкою (частина коштів була в іноземній валюті).
  • 486 000 євро на банківських рахунках.
  • Три автомобілі.
  • Вміст кількох банківських сейфів.

За даними слідства, учасники схеми легалізували незаконно отримані прибутки, інвестуючи їх у нерухомість як на території Франції, так і в Дубаї (ОАЕ).

Механізм злочину: хабарі та багаторазові квитки

Розслідування розпочалося після того, як у грудні 2024 року адміністрація Лувру подала скаргу до прокуратури. Служба безпеки музею звернула увагу на підозрілу активність пари гідів китайського походження. Вони систематично проводили туристичні групи, використовуючи одні й ті самі квитки для різних відвідувачів.

Подальше стеження та прослуховування телефонних розмов виявили, що це не поодинокі випадки, а налагоджена система, яка працювала близько десяти років. Схема включала:

  • Багаторазове використання вже просканованих вхідних документів.
  • Дроблення великих туристичних груп на менші, щоб уникнути сплати обов'язкового збору за «право голосу» (дозвіл для гіда проводити екскурсію).
  • Гіди передавали готівку спільникам серед персоналу музею, які в обмін на хабарі пропускали туристів без належного контролю.

Масштаби діяльності вражають: мережа могла забезпечувати нелегальний вхід до 20 туристичних груп щодня.

Передісторія

Нагадаємо, що 19 жовтня 2025 року Лувр пограбували. Приблизно о 9:30 ранку, через пів години після відкриття музею, зловмисники через вікно проникли в Галерею Аполлона, розбили дві вітрини та викрали щонайменш дев'ять ювелірних виробів. Це найбільший випадок викрадення об'єктів мистецтва з Лувру з 1998 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
+30
vadymbanker
vadymbanker
13 лютого 2026, 13:36
#
Корупція є скрізь, в Японії, Ізраїлі, в мерії Єрусалиму, у Ватикані та Швейцарії. Адже ми всі люди і іноді виявляємо слабину. Питання в тому, яка корпорація, чи може собі країна дозволити таку корупцію у своїй ситуації. Повинні бути баланси. Якийсь здоровий глузд.
+
0
extremumlife
extremumlife
13 лютого 2026, 15:27
#
Все визначається тим, якими принципами керуються люди, які в кожного обставини і наскільки добре і незалежно працює контролюючий механізм, щоб вже реагувати на мінімальні відхилення. Це у випадку, якщо системно, більшість людей в країні порядні. Якщо більшість людей готова вчиняти правопорушення, якщо точно знатиме, що їх за це не покарають, то корупцію важко побороти.
