Лувр знову пограбували — і цього разу свої ж гіди

Правоохоронні органи Франції ліквідували організоване злочинне угруповання, яке протягом тривалого часу займалося махінаціями з вхідними квитками до найвідоміших музеїв світу — Лувру та Версальського палацу. Унаслідок діяльності шахраїв лише Лувр зазнав збитків, які оцінюються у понад 10 мільйонів євро . Про це повідомляє Le Parisien 13 лютого.

Готівка, елітні авто та нерухомість у Дубаї

Операція з викриття зловмисників відбулася на початку цього тижня. Поліція затримала дев'ятьох осіб, серед яких — двоє співробітників музею, туристичні гіди, а також ймовірний організатор злочинної мережі. Їм інкримінують шахрайство у складі організованої групи, відмивання коштів та корупцію.

Під час обшуків слідчі вилучили значні матеріальні цінності:

Понад 957 000 євро готівкою (частина коштів була в іноземній валюті).

486 000 євро на банківських рахунках.

Три автомобілі.

Вміст кількох банківських сейфів.

За даними слідства, учасники схеми легалізували незаконно отримані прибутки, інвестуючи їх у нерухомість як на території Франції, так і в Дубаї (ОАЕ).

Механізм злочину: хабарі та багаторазові квитки

Розслідування розпочалося після того, як у грудні 2024 року адміністрація Лувру подала скаргу до прокуратури. Служба безпеки музею звернула увагу на підозрілу активність пари гідів китайського походження. Вони систематично проводили туристичні групи, використовуючи одні й ті самі квитки для різних відвідувачів.

Подальше стеження та прослуховування телефонних розмов виявили, що це не поодинокі випадки, а налагоджена система, яка працювала близько десяти років. Схема включала:

Багаторазове використання вже просканованих вхідних документів.

Дроблення великих туристичних груп на менші, щоб уникнути сплати обов'язкового збору за «право голосу» (дозвіл для гіда проводити екскурсію).

Гіди передавали готівку спільникам серед персоналу музею, які в обмін на хабарі пропускали туристів без належного контролю.

Масштаби діяльності вражають: мережа могла забезпечувати нелегальний вхід до 20 туристичних груп щодня.

Передісторія

Нагадаємо, що 19 жовтня 2025 року Лувр пограбували. Приблизно о 9:30 ранку, через пів години після відкриття музею, зловмисники через вікно проникли в Галерею Аполлона, розбили дві вітрини та викрали щонайменш дев'ять ювелірних виробів. Це найбільший випадок викрадення об'єктів мистецтва з Лувру з 1998 року.