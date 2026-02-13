Правоохоронні органи Франції ліквідували організоване злочинне угруповання, яке протягом тривалого часу займалося махінаціями з вхідними квитками до найвідоміших музеїв світу — Лувру та Версальського палацу. Унаслідок діяльності шахраїв лише Лувр зазнав збитків, які оцінюються у понад 10 мільйонів євро. Про це повідомляє Le Parisien 13 лютого.
Лувр знову пограбували — і цього разу свої ж гіди
Готівка, елітні авто та нерухомість у Дубаї
Операція з викриття зловмисників відбулася на початку цього тижня. Поліція затримала дев'ятьох осіб, серед яких — двоє співробітників музею, туристичні гіди, а також ймовірний організатор злочинної мережі. Їм інкримінують шахрайство у складі організованої групи, відмивання коштів та корупцію.
Під час обшуків слідчі вилучили значні матеріальні цінності:
- Понад 957 000 євро готівкою (частина коштів була в іноземній валюті).
- 486 000 євро на банківських рахунках.
- Три автомобілі.
- Вміст кількох банківських сейфів.
За даними слідства, учасники схеми легалізували незаконно отримані прибутки, інвестуючи їх у нерухомість як на території Франції, так і в Дубаї (ОАЕ).
Механізм злочину: хабарі та багаторазові квитки
Розслідування розпочалося після того, як у грудні 2024 року адміністрація Лувру подала скаргу до прокуратури. Служба безпеки музею звернула увагу на підозрілу активність пари гідів китайського походження. Вони систематично проводили туристичні групи, використовуючи одні й ті самі квитки для різних відвідувачів.
Подальше стеження та прослуховування телефонних розмов виявили, що це не поодинокі випадки, а налагоджена система, яка працювала близько десяти років. Схема включала:
- Багаторазове використання вже просканованих вхідних документів.
- Дроблення великих туристичних груп на менші, щоб уникнути сплати обов'язкового збору за «право голосу» (дозвіл для гіда проводити екскурсію).
- Гіди передавали готівку спільникам серед персоналу музею, які в обмін на хабарі пропускали туристів без належного контролю.
Масштаби діяльності вражають: мережа могла забезпечувати нелегальний вхід до 20 туристичних груп щодня.
Передісторія
Нагадаємо, що 19 жовтня 2025 року Лувр пограбували. Приблизно о 9:30 ранку, через пів години після відкриття музею, зловмисники через вікно проникли в Галерею Аполлона, розбили дві вітрини та викрали щонайменш дев'ять ювелірних виробів. Це найбільший випадок викрадення об'єктів мистецтва з Лувру з 1998 року.
