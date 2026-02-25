Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 15:31

40% банківських рахунків порожні, а 0,03% українців тримають мільярди — ФГВФО

Загальна сума коштів, які українці та фізичні особи-підприємці (ФОП) довірили вітчизняній фінансовій системі, сягнула 1 612,9 млрд грн. Лише за останній рік обсяг цих накопичень збільшився на 234,6 млрд грн, що свідчить про стабільну довіру населення до фінансових установ. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загальна сума коштів, які українці та фізичні особи-підприємці (ФОП) довірили вітчизняній фінансовій системі, сягнула 1 612,9 млрд грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гривня домінує, а частка підприємців вагома

Основна частина заощаджень українців традиційно зберігається у національній валюті — на гривневих рахунках розміщено 1 057,8 млрд грн. В іноземній валюті громадяни тримають в еквіваленті 555,1 млрд грн.

Окрему роль у структурі банківського фондування відіграють фізичні особи-підприємці. Хоча вони становлять лише 3,2% від загальної кількості вкладників, їм належить 11,6% від усіх коштів — це 187,8 млрд грн. Важливо зазначити, що рахунки ФОПів мають такий самий рівень захисту від держави, як і вклади звичайних громадян.

Детальна статистика

Розподіл капіталу серед клієнтів банків демонструє цікаву тенденцію: більшість рахунків є майже порожніми, тоді як значна частка коштів сконцентрована в руках невеликої групи найзаможніших клієнтів.

Статистика за розміром вкладів виглядає так:

  • до 10 грн: це найбільша група вкладників (39,99%), проте їхня частка у загальній сумі становить 0,00% (переважно це неактивні або «зарплатні» картки, з яких одразу знімають кошти);
  • від 10 до 200 000 грн: наймасовіший сегмент активних клієнтів — 57,98% осіб, які володіють 26,58% усіх коштів;
  • від 200 000 до 600 000 грн: 1,38% клієнтів (20,93% від суми);
  • від 600 000 до 1 000 000 грн: 0,31% клієнтів (10,48% від суми);
  • від 1 млн до 2 млн грн: 0,21% клієнтів (12,71% від суми);
  • від 2 млн до 4 млн грн: 0,09% клієнтів (10,47% від суми);
  • від 4 млн до 5 млн грн: 0,01% клієнтів (2,76% від суми);
  • понад 5 млн грн: лише 0,03% найбагатших клієнтів концентрують на своїх рахунках 16,07% усіх накопичень.

Гроші «під рукою» чи на депозитах?

Більшість клієнтів віддають перевагу вільному доступу до своїх фінансів. Гроші на вимогу (поточні та карткові рахунки) складають 70,43% від усіх заощаджень.

На строкові депозити припадає лише 29,57%. При цьому громадяни обирають переважно короткострокові інструменти:

  • вклади терміном до 3 місяців — 17,61%;
  • від 3 до 6 місяців — 7,41%;
  • від 6 місяців до 1 року — 3,85%;
  • довгострокові вклади понад 1 рік — мізерні 0,70%.

Чому Нацбанк бореться з «короткими» грошима

Національний банк України послідовно намагається змінити структуру банківських вкладів, про яку йдеться у статистиці (де понад 70% — це кошти на вимогу), заохочуючи населення відкривати саме строкові депозити на період від трьох місяців. Для цього регулятор використовує спеціальний інструмент дизайну монетарної політики — тримісячні депозитні сертифікати. Вони дозволяють банкам отримувати гарантовану і вищу дохідність від НБУ лише за умови, що банки успішно залучають строкові вклади клієнтів (від 3 місяців). Величезна частка «коротких» грошей на поточних рахунках створює макроекономічні ризики: клієнти можуть миттєво перевести їх у валюту в разі паніки або витратити на споживчому ринку, що провокує інфляцію та тисне на золотовалютні резерви.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто.
