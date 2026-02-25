НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2026, 14:16

НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог

Національний банк України розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття своїх обов'язкових резервів. Відповідне рішення набуло чинності 24 лютого 2026 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До списку «бенчмарків» додано новий випуск облігацій (UA4000238984), який Міністерство фінансів уперше розмістило на аукціоні 10 лютого.

Чому це важливо для економіки

Це рішення НБУ має на меті стимулювати банки активніше купувати державні облігації. Такий механізм є критично важливим для держави, оскільки:

  • Дозволяє фінансувати дефіцит держбюджету без залучення «друкарського верстата» (беземісійне фінансування).
  • Підтримує високу активність на внутрішньому борговому ринку.

Як працює механізм «бенчмарків»

За правилами НБУ, банки зобов'язані зберігати певну суму коштів (резерви) на своєму рахунку в центробанку як гарантію ліквідності. Проте регулятор дозволяє банкам формувати до 60% цього обсягу не «живими» грошима, а саме за рахунок визначених переліком ОВДП.

Оновлений список

Станом на сьогодні до переліку входить 20 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844 та новий UA4000238984.

Читайте також: Мінфін залучив 21,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок за двома облігаціями

Що це дає банківській системі

Ефективність ліквідності: банки можуть отримувати дохідність від облігацій замість того, щоб тримати кошти на коррахунку під 0% або за низькими ставками.

Згладжування коливань: обов'язкові резерви допомагають системі легше переносити непередбачувані зміни на ринку.

Обмеження «вільних грошей»: інструмент допомагає НБУ регулювати обсяг вільної гривні в системі, що стримує тиск на валютний ринок та інфляцію.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
25 лютого 2026, 15:21
#
Это говорит о том что в один прекрасный момент вся банковская система может рухнуть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами