НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП: банкам дали більше інструментів для виконання резервних вимог

Національний банк України розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття своїх обов'язкових резервів. Відповідне рішення набуло чинності 24 лютого 2026 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До списку «бенчмарків» додано новий випуск облігацій (UA4000238984), який Міністерство фінансів уперше розмістило на аукціоні 10 лютого.

Чому це важливо для економіки

Це рішення НБУ має на меті стимулювати банки активніше купувати державні облігації. Такий механізм є критично важливим для держави, оскільки:

Дозволяє фінансувати дефіцит держбюджету без залучення «друкарського верстата» (беземісійне фінансування).

Підтримує високу активність на внутрішньому борговому ринку.

Як працює механізм «бенчмарків»

За правилами НБУ, банки зобов'язані зберігати певну суму коштів (резерви) на своєму рахунку в центробанку як гарантію ліквідності. Проте регулятор дозволяє банкам формувати до 60% цього обсягу не «живими» грошима, а саме за рахунок визначених переліком ОВДП.

Оновлений список

Станом на сьогодні до переліку входить 20 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844 та новий UA4000238984.

Що це дає банківській системі

Ефективність ліквідності: банки можуть отримувати дохідність від облігацій замість того, щоб тримати кошти на коррахунку під 0% або за низькими ставками.

Згладжування коливань: обов'язкові резерви допомагають системі легше переносити непередбачувані зміни на ринку.

Обмеження «вільних грошей»: інструмент допомагає НБУ регулювати обсяг вільної гривні в системі, що стримує тиск на валютний ринок та інфляцію.