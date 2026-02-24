Мінфін залучив 21,4 млрд грн на ОВДП і продовжив зниження ставок за двома облігаціями

Міністерство фінансів 24 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21,43 млрд грн в еквіваленті, що на 4,03 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 17,40 млрд грн. При цьому Мінфін продовжив знижувати ставки гривневих ОВДП за двома облігаціями. Про це свідчать дані міністерства.
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 2,14 млрд грн під 15,22% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,34%);
- 2,22 млрд грн під 16,26% з погашенням 7 березня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,42%);
- 8,37 млрд грн під 12,95% з погашенням 24 жовтня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 12,92%).
В іноземній валюті:
- $200,81 млн під 3,80% з погашенням 12 серпня 2027 року.
Із початку 2026 року держава вже залучила 102,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,1 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
