Смілянський розповів, коли повноцінно запустять сервіс «Укрпошта.Аптека»

Повноцінний запуск сервісу «Укрпошта.Аптека» у всіх 26 тис. населених пунктах обслуговування планується до кінця березня 2026 року, повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Запуск роботи

«Ми в процесі закінчення закупівлі всіх цих технологій, і до кінця березня плануємо повністю розгорнути по всім куточкам України. І не просто по всіх відділеннях, а по всіх населених пунктах України. Тобто туди, куди доїжджають наші пересувні відділення, — а це 26 тисяч населених пунктів», — сказав Смілянський.

За його словами, наразі компанія закінчує формувати нормативні елементи, що охоплюють закупівлю логерів, спеціалізованих сумок, холодових та нагрівальних елементів, аби забезпечити належне зберігання лікарських засобів.

Читайте також: Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків

Смілянський наголосив, що відповідні ліки компанія не буде зберігати у відділеннях, а доставлятиме клієнтам за отриманими замовленнями через сайт, кол-центр чи відділення.

У липні 2025 року гендиректор «Укрпошти» відзначав 10 стратегічних цілей на 10-й рік свого керівництва компанією, куди увійшов запуск «Укрпошти.Банку» та повномасштабний запуск «Укрпошти.Аптеки».

Наразі компанія має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування по всій Україні.