Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків

Державний поштовий оператор Укрпошта отримав ліцензію на торгівлю ліками й почне займатися їхнім доставленням. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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«Нещодавно Укрпошта отримала ліцензії від Держлікслужби як на гуртову торгівлю, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на наш погляд, значно спростить доступ до лікарських засобів», — сказав він.

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Як купити ліки

Ляшко розповів, що ліки можна буде замовити через Інтернет або за телефоном, і «лікарські засоби прибудуть або до найближчого пункту Укрпошти, або поштовий оператор через свого листоношу доставить до місця проживання людини».

«Таким чином ми розв'яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — сказав він.