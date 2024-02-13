Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2024, 16:52

Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків

Державний поштовий оператор Укрпошта отримав ліцензію на торгівлю ліками й почне займатися їхнім доставленням. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Державний поштовий оператор Укрпошта отримав ліцензію на торгівлю ліками й почне займатися їхнім доставленням.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Нещодавно Укрпошта отримала ліцензії від Держлікслужби як на гуртову торгівлю, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на наш погляд, значно спростить доступ до лікарських засобів», — сказав він.

Читайте: Укрпошта почне продавати ліки на деокупованих та прифронтових територіях

Як купити ліки

Ляшко розповів, що ліки можна буде замовити через Інтернет або за телефоном, і «лікарські засоби прибудуть або до найближчого пункту Укрпошти, або поштовий оператор через свого листоношу доставить до місця проживання людини».

«Таким чином ми розв'яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — сказав він.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Riojas
Riojas
13 лютого 2024, 16:57
#
Уважаемая укрпочта. Посадите, пожалуйста, одного оператора на выдачу и прием корреспонденции, а второго — на продажу канцтоваров, гречки, лекарств и обмен лампочек. «Немає сечі терпіти ці пекельні борошна» ©
+
0
innapcholko
innapcholko
13 лютого 2024, 17:21
#
Нахрена? Лучше когда все операторы универсальные!

Сейчас укр-почта прислушались к моему желанию, по крайне мере в отделении, которое я посещаю.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами