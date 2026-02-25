У січні 2026 року ринок нових легкових автомобілів в ЄС зменшився в річному обчисленні майже на 4% — до 799,6 тис од., йдеться в даних АСЕА, повідомляє Укравтопром.
25 лютого 2026, 11:36
Авторинок ЄС почав 2026 рік зі спаду: що відбувається на ринку
Які авто обирають в Європі
Реєстрації гібридних електромобілів охопили 38,6% ринку, залишаючись улюбленим вибором споживачів у ЄС.
Частка електромобілів на ринку ЄС становила 19,3%, проти 14,9% роком раніше.
Водночас сукупна частка ринку бензинових та дизельних авто знизилася до 30,1% з 39,5% у січні 2025 року.
Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) — 308364 од. (+6%);
- Бензинові авто — 175989 од. (-28%);
- Електромобілі (BEV) — 154230 од. (+24%);
- Плагін-гібриди — 78741 од. (+29%)
- Дизельні — 64550 од. (-22%);
- Інші — 17750 од. (-36%).
