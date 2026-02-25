Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 10:45

Український бізнес у Польщі забезпечив 3% ВВП країни

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни. Заява пролунала 23 лютого під час його візиту до Києва, пише Inpoland.

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

Бізнес в Польщі

За словами Чажастого, українці заснували в Польщі близько 90 тисяч фізичних осіб-підприємців та понад 20 тисяч компаній. Ці бізнеси функціонують у різних секторах економіки та стали помітною складовою польського ринку праці й підприємництва.

Маршалок Сейму наголосив, що польська влада продовжує створювати умови для легального проживання та роботи громадян України. Він підкреслив, що внесок українців у розвиток польської економіки є відчутним і позитивно впливає на макроекономічні показники держави.

Читайте також: Українці стали лідерами серед іноземного бізнесу в Польщі: за рік відкрито майже 34 тисяч ФОПів

Чажастий також запевнив у подальшій підтримці з боку Польщі та відзначив, що українці можуть пишатися результатами діяльності своїх громадян за кордоном.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», аналітики виділяють кілька ключових галузей, де український бізнес у Польщі почувається найвпевненіше. Це насамперед сфера послуг: будівництво, транспортні перевезення, громадське харчування та побутовий сервіс. Окремим трендом є зростання кількості реєстрацій у секторі IT.

Експерти зауважують цікаву тенденцію: українські підприємці часто орієнтують свій сервіс передусім на своїх же співвітчизників, які проживають у Польщі, створюючи таким чином внутрішній ринок послуг у діаспорі.

Польща прийняла майже 978 тисяч українців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
25 лютого 2026, 11:19
Влада в Україні створила всі умови, щоб українці піднімали економіки інших країн. Можете їй подякувати.
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
