Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни. Заява пролунала 23 лютого під час його візиту до Києва, пише Inpoland.
Український бізнес у Польщі забезпечив 3% ВВП країни
Бізнес в Польщі
За словами Чажастого, українці заснували в Польщі близько 90 тисяч фізичних осіб-підприємців та понад 20 тисяч компаній. Ці бізнеси функціонують у різних секторах економіки та стали помітною складовою польського ринку праці й підприємництва.
Маршалок Сейму наголосив, що польська влада продовжує створювати умови для легального проживання та роботи громадян України. Він підкреслив, що внесок українців у розвиток польської економіки є відчутним і позитивно впливає на макроекономічні показники держави.
Чажастий також запевнив у подальшій підтримці з боку Польщі та відзначив, що українці можуть пишатися результатами діяльності своїх громадян за кордоном.
Як писав «Мінфін», аналітики виділяють кілька ключових галузей, де український бізнес у Польщі почувається найвпевненіше. Це насамперед сфера послуг: будівництво, транспортні перевезення, громадське харчування та побутовий сервіс. Окремим трендом є зростання кількості реєстрацій у секторі IT.
Експерти зауважують цікаву тенденцію: українські підприємці часто орієнтують свій сервіс передусім на своїх же співвітчизників, які проживають у Польщі, створюючи таким чином внутрішній ринок послуг у діаспорі.
Польща прийняла майже 978 тисяч українців.
