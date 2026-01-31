Українці стали лідерами серед іноземного бізнесу в Польщі: за рік відкрито майже 34 тисяч ФОПів

Українські громадяни продовжують активно інтегруватися в економіку сусідньої країни, ставши найчисельнішою групою іноземних підприємців у Польщі за підсумками минулого року. У 2025 році наші співвітчизники подали 33 800 заявок на реєстрацію одноосібної господарської діяльності (аналог українського ФОП). Про це повідомляє аналітичний центр компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Гегемонія українців у статистиці

Загалом Центр реєстрації та інформації про господарську діяльність Польщі (CEIDG) зафіксував у 2025 році 288 800 нових заявок на відкриття бізнесу. Хоча левова частка нових підприємств (245 300) належить самим полякам, активність іноземців помітно зростає.

Торік іноземні громадяни подали 43 500 документів на реєстрацію, що становить 15,1% від загальної кількості. Це на 2 300 заявок більше, ніж у 2024 році. Серед нерезидентів українці утримують беззаперечне лідерство. Для порівняння, громадяни інших країн реєстрували бізнес значно рідше:

білоруси — 2,7 тис. реєстрацій;

румуни — 383;

росіяни — 361.

Варто зазначити, що динаміка відкриття бізнесів українцями залишається стабільно високою: у 2024 році цей показник становив 33 165 осіб.

Сфери діяльності та причини популярності

Аналітики виділяють кілька ключових галузей, де український бізнес у Польщі почувається найвпевненіше. Це насамперед сфера послуг: будівництво, транспортні перевезення, громадське харчування та побутовий сервіс. Окремим трендом є зростання кількості реєстрацій у секторі IT.

Експерти зауважують цікаву тенденцію: українські підприємці часто орієнтують свій сервіс передусім на своїх же співвітчизників, які проживають у Польщі, створюючи таким чином внутрішній ринок послуг у діаспорі.