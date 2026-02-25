Повністю заблокувати Telegram неможливо, але можна обмежити — міністр внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 23 лютого висловився за регулювання роботи месенджера Telegram в Україні після російських терактів проти правоохоронців. Однак згодом у пресслужбі відомства визнали, що повністю заблокувати застосунок неможливо, пише LIGA.net.

Позиція МВС

На брифінгу Клименка запитали, як часто для комунікації з загарбниками застосовується Telegram і чи вважають в МВС, що треба обмежити його роботу.

«Це, мабуть, не тільки питання до МВС. Частіше використовується Telegram. У відсотковому значенні, я думаю, як мінімум половину випадків», — відповів чиновник. Міністр зауважив, що питання користування цим месенджером стосується не тільки його міністерства або Служби безпеки України, але й, зокрема, відповідь має дати суспільство.

Клименко сказав, що «будь-що заборонене заборонити не можливо», але припустив, що треба говорити про обмеження та забезпечення такої роботи Telegram, за якої правоохоронці можуть зменшити кількість терористичних злочинів.

У пресслужбі МВС пояснили, міністр мав на увазі, що повністю заборонити месенджер нереально — люди все одно будуть знаходити способи обійти блокування.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні, про це вона написала на сторінці фейсбук 22 лютого.

Екс-керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, а нині Голова Офісу президента заявляв, що Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але це можливо.