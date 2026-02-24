Клієнти банків-банкрутів повертають борги: у січні ФГВФО отримав майже 20 млн грн за програмами реструктуризації

Позичальники банків, що перебувають у процесі ліквідації, демонструють високу фінансову дисципліну. У січні 2026 року через програми реструктуризації до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) надійшло 19,63 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що левову частку цих коштів — 19,19 млн грн — виплатили представники бізнесу (юридичні особи). Решта суми припала на погашення споживчих кредитів населення.

Реструктуризація працює: цифри та факти

Директорка Департаменту ліквідації банків Тетяна Старцева зазначає, що програми Фонду допомагають підтримувати стабільний грошовий потік, який згодом спрямовується на розрахунки з кредиторами банків-банкрутів.

З початку 2022 року позичальники повернули вже понад 1,45 млрд грн. При цьому 98% підприємців, які звернулися за реструктуризацією, отримали позитивне рішення. Понад 93% із них сумлінно виконують графік виплат.

Пільгові умови для фізичних осіб (діють до 31 серпня 2026 року)

Для звичайних громадян на період воєнного стану діють фактично символічні умови за умови регулярних платежів:

Ставка: 0,001% річних.

Комісія: 1 копійка.

Мінімальний платіж для активації пільги:

10 000 грн/міс — для іпотеки;

5 000 грн/міс — для великих карткових кредитів (понад 100 тис. грн);

1 000 грн/міс — для всіх інших споживчих позик.

Якщо позичальник дотримується умов реструктуризації, його борг виставляється на продаж у межах ліквідації банку в останню чергу.

Умови для бізнесу (Юрособи та ФОП)

Для комерційних позичальників діє гнучка система ставок, що залежить від терміну виплат:

Перший внесок: лише 5% від суми боргу.

Процентна ставка:

до 18 місяців — 0,1% річних;

19−24 місяці — 3% річних;

понад 2 роки — 5% річних.

Повне погашення має відбутися не пізніше ніж за 6 місяців до завершення процедури ліквідації конкретного банку.

Як скористатися програмою?