АЗС підвищать ціни на пальне у два етапи. Скільки доведеться платити вже у березні

Ціни на українському ринку пального знову почали рухатись. Станом на 20 лютого на вітчизняних АЗС подешевшали і бензин (до 60,93 гривень за літр), і дизель (до 60,6 гривень). Але в оптовому сегменті спостерігається зворотна картина — і бензин, і дизель, навпаки, дорожчають.

Експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», називають відразу декілька чинників, які можуть змусити заправників переписувати прайси — від зупинки поставок до нашої країни дизеля зі Словаччини та Угорщини до підвищення нафтових котирувань, девальвації гривні та розбитих українських доріг, що вимагає від імпортерів дедалі більших вкладень у ремонти бензовозів.

Тому засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін не виключає, що українським водіям доведеться заправлятися за підвищеними цінниками.

А ось керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев вважає, що продавці просто шукають привід для перегляду прайсів. Хоча вони, як вважає Рябцев, уже й так на 6−7 гривень на літрі вищі за економічно обґрунтований рівень.

«Мінфін» розбирався, які чинники «грають» на українському ринку пального, і як вони можуть вплинути на ціни на заправках.

Словаччина та Угорщина перекрили кран. Що буде з дизелем?

З 16 лютого до України фактично припинилося постачання дизельного пального зі Словаччини, а згодом — і з Угорщини.

Причиною «дизельної блокади» з боку Фіцо та Орбана стала зупинка транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» (що Україна пояснила його ушкодженнями внаслідок атаки ворога).

Влада Словаччини та Угорщини заявила, що не розблокує постачання дизеля до нашої країни до відновлення прокачування через «Дружбу». Понад те, пригрозили, що можуть перекрити ще й імпорт електроенергії до України.

На ринку пального очікують, що «дизельгейт» триватиме від двох тижнів до двох місяців. Як це позначиться на вітчизняних заправках?

Дмитро Льоушкін каже, що особливих наслідків не буде, оскільки частка словацького та угорського дизеля у загальних постачаннях цього ресурсу до України є порівняно невеликою — до 10%. При цьому наші імпортери мають можливість швидко замінити втрачені обсяги пального за рахунок інших джерел.

Керівник консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн дотримується такої ж самої думки.

«Щодо угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них уже були декілька разів. Востаннє — восени минулого року. Нічого страшного не сталося. Нам є чим замістити», — зазначив експерт.

Водночас, за даними профільного майданчика «НафтоРинок», у січні цього року лише постачання дизеля зі Словаччини становило 11% від загального обсягу імпорту. А Угорщина, за підсумками минулого року, утримувала близько 9% балансу ринку (імпортовано 630 тисяч тонн за рік). Тобто в результаті загальна частка Словаччини та Угорщини за дизелем становить, за даними «НафтоРинку», близько 20%, а це п'ята частина ринку — досить відчутні обсяги. Зазначимо, що точних даних щодо постачання пального до України під час війни у вільному доступі немає, тому можна орієнтуватися лише на експертні дані.

Оптовики кажуть, що вже у лютому український ринок недоотримає щонайменше 30 тисяч тонн дизельного пального.

Але в роздробі проблем не буде, оскільки оптовий ринок ще з початку року в очевидному профіциті, і на тлі надлишку пропозиції навіть знижувалися цінники в імпортерів (деякі взагалі були змушені продавати ресурс нижче за собівартість).

Тому вилучення з обігу 30 тисяч тонн «зайвого» дизеля лише «оздоровить» ринок, — кажуть експерти.

За словами Рябцева, імпортери мають можливість, за необхідності, завезти додаткові обсяги пального з Польщі, Литви, Румунії, Греції або інших напрямків. «Браку в пропозиції дизельного пального наразі немає», — запевняє Рябцев.

Щобільше, через «перелив» європейського ринку пального цінники на дизель у ЄС до останнього часу падали. Наприклад, із 9 до 13 лютого вони просіли на 17,5 доларів на тонні. І лише до 18−20 лютого цінники на європейських майданчиках знову почали зростати через підвищення котирувань на нафту. Що, власне, відразу позначилося і на зростанні оптових цін на дизель в Україні. Але «словацько-угорський чинник» не має до цього жодного стосунку.

У вітчизняному роздробі, за даними «А-95», ціни на дизель поки що лише падають, хоча й несуттєво.

За 16−17 лютого дизельне пальне подешевшало загалом на ринку на 1 копійку (до 60,63 гривень за літр). На деяких заправках ціни просіли суттєвіше (на 3 копійки — у мережі Amic, на 2 копійки — у мережі «БРСМ Нафта», на 2 грн — у мережі VostokGaz). Крім того, відразу на 3 гривні впала вартість зимового «арктичного» дизеля у мережах WOG та OKKO (до 69,99 гривень).

Як каже Рябцев, блокування постачання дизеля з Угорщини та Словаччини саме собою навряд чи вплине на ціни на українських АЗС. «Але цей чинник у поєднанні з іншими аргументами все ж таки можуть спробувати використовувати продавці, якщо захочуть „розігнати“ прайси на ринку», — вважає Рябцев.

Дорогі нафта та долар додадуть 2 гривні до ціни за літр пального

Дмитро Льоушкін вважає, що пальне подорожчає, але «не через Словаччину чи Угорщину». Головними причинами, на його думку, стануть «валютні гойдалки» та розгін нафтових котирувань.

«Валюту поступово відпускають, стимулюють експорт, знижують дефіцит бюджету і це зрозуміло. На нафті все зав'язано на Ірані. Є дві думки: чи на тижні, чи вже після Рамадану очікується військова операція США щодо Ірану, і це нагнітає страхи на нафторинку. Ормузька протока (яку Іран тимчасово закрив для військових маневрів — ред.) — це нафтова аорта, через неї проходить 20% світового обсягу ресурсу.

Якщо її зачепить, ціни можуть і до сотні (доларів за барель — ред.) злетіти на паніці. Я навіть не перераховуватиму в гривню, що тоді буде з цінами на пальне. Але поки що до кінця лютого — плюс 1 гривня на літрі, і, найімовірніше, ще 1 гривня — на початку березня. Сподіваюся, цим усе й закінчиться", — каже Льоушкін. Він додав, що до кінця лютого на роздрібний ринок саме «прилетить» те подорожчання, яке вже зафіксовано на опті.

Зазначимо, що котирування на нафту справді досягли 6-місячного максимуму після заяви президента США Трампа про «дійсно погані речі», які можуть статися, якщо Іран не «піде на угоду» за ядерною програмою.

Наприкінці минулого тижня ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів — до 71,91 доларів за барель.

Цінники на нафту розганяють і дані про падіння запасів сирої нафти в США (на 9 млн барелів) через збільшення переробки. Проте аналітики JP Morgan кажуть, що у більш довгостроковій перспективі світовий ринок нафти залишатиметься профіцитним, а видобуток доведеться скорочувати на 2 млн барелів на добу, щоб уникнути надмірних запасів на початок 2027 року. Тож чинник «дорогої нафти», найімовірніше, буде обмежений у часі.

Розганяють ціни?

Сергій Куюн звертає увагу на ще один чинник, який у перспективі може вплинути на цінники на пальне.

Йдеться про логістичну складову — точніше, про жахливий стан українських доріг. На багатьох ділянках трас сніг зійшов разом із асфальтом, що провокує різке збільшення різного роду НП із бензовозами дорогою з Європи.

«Бензовози почали буквально сипатись — ремонти/витрати/затримки. Сформований паливною кризою багатотисячний флот, яким ми так пишалися у 2022—2023 роках, зникає на очах. Уряду потрібно готувати бюджети на поточні масові ремонти. Не будівництво, а саме ремонти», — написав Куюн на своїй сторінці у Фейсбуці.

У паливних компаніях кажуть, що витрати на ремонт автопарку дійсно зросли, а погана якість доріг збільшує терміни доставки пального. Зрозуміло, що все це враховується у витратах, і врешті-решт закладається до цінників на пальне. Йдеться не про гривні на літрі, як у випадку з «нафтовим чинником». Але й «зайві» копійки через погані дороги до прайсів на бензин та дизель водіїв навряд чи потішать.

Водночас Геннадій Рябцев каже, що роздрібні ціни на пальне вже й так на 6−7 гривень вищі за економічно обґрунтований рівень. «Так багато, як зараз, мережі АЗС заробляли хіба що в 90-ті. Достатньо подивитися на величезну різницю між оптовими та роздрібними цінами, яка вже сягає, а нерідко й перевищує 10 гривень на літрі. Підтримувати такі високі ціни дозволяють декілька чинників.

По-перше, зростання попиту на пальне за рахунок масового використання генераторів на тлі масштабних відключень електроенергії в Україні. По-друге, збільшення продажів зимового пального через морози. По-третє, «зачистка» ринку та закриття багатьох дрібних мереж та окремих регіональних заправок через «закручування гайок» щодо податків. Якщо великим мережам вдасться й надалі «видавлювати» з ринку конкурентів, не виключено, що ціни продовжать зростати, а зовнішня кон'юнктура чи внутрішні проблеми буде використано як аргументи для переписування цінників", — підсумував Рябцев.