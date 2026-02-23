В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 лютого 2026, 12:22

В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні

Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні, про це вона написала на сторінці фейсбук 22 лютого.

Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні, про це вона написала на сторінці фейсбук 22 лютого.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо кажуть в Офісі президентаЗа її словами, останні події знову актуалізували питання використання подібних сервісів у воєнний час.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть в Офісі президента

За її словами, останні події знову актуалізували питання використання подібних сервісів у воєнний час.

«Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.

Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.

Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", — написала вона.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух.

Як писав раніше «Мінфін», екс-керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, а нині Голова Офісу президента заявляв, що Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але це можливо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+60
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 лютого 2026, 12:53
#
Я, звісно, тєлжгу не захищаю, але якби «вербували» у watsapp чи Signal — то їх теж забороняли б?

«про це вона написала на сторінці фейсбук»
Добре, що не в телеграмі, але те саме питання про фейсбук?
+
0
zzzachary
zzzachary
23 лютого 2026, 14:37
#
Ну не можуть же вони звинувачувати погану роботу СБУ та МВС котрим в бюджеті 2026 виділили 550+ млрд. гривень! Тобто якщо зарізали, то заборонити всі ножі)))
+
+90
Kharakternyk
Kharakternyk
23 лютого 2026, 13:06
#
Все, як у путіна:(
+
0
financialGenius
financialGenius
23 лютого 2026, 14:25
#
Хуже , там нет бусификации такой и никто не умерает при странных обстоятельствах на влк или внутри отделений тцк …
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
23 лютого 2026, 14:08
#
Вербували агентуру і до винайдення соцмереж. Копіювати російку багато розуму не треба.
+
0
lider2000
lider2000
23 лютого 2026, 16:03
#
Причем она єто написала в ТГ на другом ресурсе било.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами