В Офісі президента заговорили про обмеження Telegram в Україні

Після теракту у Львові заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук закликала переглянути обмеження соціальної мережі Telegram та інших анонімних платформ в Україні, про це вона написала на сторінці фейсбук 22 лютого.

Що кажуть в Офісі президента

За її словами, останні події знову актуалізували питання використання подібних сервісів у воєнний час.

«Вкотре ми бачимо, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та здійснення терактів.

Це чергове нагадування нам подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.

Якщо для захисту життів наших людей та для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", — написала вона.

Нагадаємо

В ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух.

Як писав раніше «Мінфін», екс-керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, а нині Голова Офісу президента заявляв, що Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але це можливо.