ШІ стає настільки складним, що компаніям на кшталт Anthropic, OpenAI та Netflix потрібні люди, які можуть це зрозуміло пояснити. Про це пише Fortune.
5 травня 2026, 13:37
Big Tech тепер платить до $1 мільйона за роботу в комунікаціях, а не за кодинг
Які зарплати пропонують
Як пише видання, зарплати доходять до захмарних цифр:
- OpenAI: від $400 тисяч
- Anthropic: близько $400 тисяч
- Netflix: аж до $1,2 мільйона
«Все тому, що ШІ складно зрозуміти — більшість людей не до кінця його розуміє, тому потрібні сильні комунікатори.
Комунікація буквально приносить вплив: те, як пояснюють ШІ, впливає на закони й регулювання, довіру суспільства та впевненість інвесторів.
У підсумку: комунікації інколи стають навіть важливішими за кодинг у ШІ-компаніях», — пише видання.
