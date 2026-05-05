Big Tech тепер платить до $1 мільйона за роботу в комунікаціях, а не за кодинг

ШІ стає настільки складним, що компаніям на кшталт Anthropic, OpenAI та Netflix потрібні люди, які можуть це зрозуміло пояснити. Про це пише Fortune.

Які зарплати пропонують

Як пише видання, зарплати доходять до захмарних цифр:

OpenAI: від $400 тисяч

Anthropic: близько $400 тисяч

Netflix: аж до $1,2 мільйона

«Все тому, що ШІ складно зрозуміти — більшість людей не до кінця його розуміє, тому потрібні сильні комунікатори.

Комунікація буквально приносить вплив: те, як пояснюють ШІ, впливає на закони й регулювання, довіру суспільства та впевненість інвесторів.

У підсумку: комунікації інколи стають навіть важливішими за кодинг у ШІ-компаніях», — пише видання.