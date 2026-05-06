Астрологія допомогла Tinder наростити кількість нових користувачів

У сервісу для романтичних знайомств Tinder вперше з 2024 року зросла кількість нових користувачів. Зростання склало всього 1%, повідомляє Bloomberg.

З чим пов'язане зростання

У компанії пов'язують зростання користувачів із запровадженням нових функцій, наприклад, режиму «Астрологія». При його активації користувач може вказати дату народження і отримати інформацію про те, наскільки він сумісний з людиною, яка йому сподобалася.

Число активних користувачів продовжило знижуватися, але повільнішими темпами: у березні цього року воно зменшилося на 7%, а рік тому — на 10%. У березні цього року зниження кількості активних користувачів стало найповільнішим за два з половиною роки.

Виручка Tinder у першому кварталі цього року зросла на 2% — до $454,7 млрд. Виручка Match Group — материнської компанії Tinder — у першому кварталі поточного року зросла на 4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до $864 млн.

Мобільний додаток Tinder було запущено у 2012 році. Воно працює у більш ніж 45 країнах.