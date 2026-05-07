На системи Нової пошти здійснюється DDoS-атака: можливі перебої у роботі сервісів

Нова пошта повідомила про DDoS-атаку на свої ІТ-системи, через що користувачі можуть тимчасово стикатися з незначними труднощами у роботі сервісів компанії.

У компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а фахівці вже задіяли резервні схеми роботи для протидії атаці.

«Ми успішно протидіємо, і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи», — зазначили у компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні відбулася DDoS-атака на Ощадбанк, через що електронні сервіси державного банку не працювлаи.