Нова пошта повідомила про DDoS-атаку на свої ІТ-системи, через що користувачі можуть тимчасово стикатися з незначними труднощами у роботі сервісів компанії.
7 травня 2026, 18:38
На системи Нової пошти здійснюється DDoS-атака: можливі перебої у роботі сервісів
У компанії запевнили, що ситуація перебуває під контролем, а фахівці вже задіяли резервні схеми роботи для протидії атаці.
«Ми успішно протидіємо, і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи», — зазначили у компанії.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у березні відбулася DDoS-атака на Ощадбанк, через що електронні сервіси державного банку не працювлаи.
Джерело: Мінфін
