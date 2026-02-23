Військовий збір у січні приніс бюджету 13,8 млрд грн

У січні 2026 року платники податків перерахували 13,8 млрд грн військового збору на підтримку Збройних Сил України. Для порівняння, рік тому сума становила 10,6 млрд грн — приріст склав 30%. Про це йдеться в повідомленні ДПС від 23 лютого.

Хто лідирує серед регіонів

Київ — 4,4 млрд грн,

Дніпропетровська область — 1,5 млрд грн,

Львівська область — 1,1 млрд грн,

Харківська область — 0,9 млрд грн.

Для кого є обов’язковим військовий збір

ФОП на єдиному податку:

1, 2 та 4 групи сплачують 10 % від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року — у 2026 році це 864,70 грн щомісяця;

3 група (крім е-резидентів) — 1 % від доходу щоквартально.

Підприємці на загальній системі — 5 % від чистого річного доходу;

Наймані працівники — 5 % від нарахованої зарплати.

Хто звільняється від сплати

ФОП та самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на службу, звільняються від сплати військового збору.

Звільнення застосовується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов'язаних і діє з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

Як повідомляв раніше «Мінфін», за підсумками 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 163,6 мільярда гривень від сплати військового збору. Ці кошти стали прямим внеском громадян та бізнесу у захист держави, проте в масштабах загальних військових витрат цієї суми вистачило менш ніж на місяць ведення війни.