9 січня 2026, 13:39

Військовий збір покрив лише 3 тижні оборони у 2025 році

За підсумками 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 163,6 мільярда гривень від сплати військового збору. Ці кошти стали прямим внеском громадян та бізнесу у захист держави, проте в масштабах загальних військових витрат цієї суми вистачило менш ніж на місяць ведення війни. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє Міністерство фінансів.

За підсумками 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 163,6 мільярда гривень від сплати військового збору.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Математика війни: скільки коштує один день

Згідно зі статистикою, загальні видатки на сектор безпеки й оборони минулого року сягнули астрономічної суми — майже 2,67 трильйона гривень.

Якщо перевести ці цифри у щоденний вимір, то утримання фронту, виплата зарплат військовим, закупівля зброї та техніки обходиться державі в середньому у 7,3 мільярда гривень на добу.

Таким чином, сплачений українцями військовий збір (163,6 млрд грн) фактично забезпечив фінансування лише 22 днів оборони країни.

Структура фінансування армії

Військовий збір є важливим, але не єдиним джерелом наповнення оборонного бюджету. Всі податки та збори, які збираються всередині країни, у повному обсязі спрямовуються на потреби сил безпеки та оборони.

Окрім військового збору, ключовими донорами армії є:

  • Податок на додану вартість (ПДВ);
  • Податок на прибуток підприємств;
  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • Акцизи та рентні платежі;
  • Дивіденди від державних компаній.

Суттєву роль також відіграють внутрішні запозичення — купівля населенням та бізнесом Облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Еволюція військового збору

Варто нагадати, що військовий збір як тимчасовий податок був запроваджений в Україні ще у серпні 2014 року. Протягом десятиліття його ставка для фізичних осіб становила 1,5% від доходів.

Однак у другій половині 2024 року, на тлі зростаючого дефіциту бюджету та потреби у додатковому фінансуванні Сил оборони, Верховна Рада ухвалила закон про історичне підвищення податків. Ставку військового збору для більшості громадян було збільшено з 1,5% до 5%. Також було розширено коло платників, зокрема, зобов'язання зі сплати збору було покладено на фізичних осіб-підприємців (ФОП) різних груп, чого не було раніше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
9 січня 2026, 13:57
#
Математика проста, для полного покрытия расходов на войну военный сбор нужно повысить до (52/3)*5=86.66%, таким образом обеспечив полное финансирование ЗСУ.
+
0
Klimo
Klimo
9 січня 2026, 14:26
#
Тут читаю +3 милиарда с.ли на минах. Это так кпейки. Но денег нет.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
9 січня 2026, 14:34
#
Якби прострочений зі своїми друзями не крали, то грошей вистачило на довше?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
