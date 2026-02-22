Multi від Мінфін
22 лютого 2026, 16:15

Українці стали найпрацьовитішою групою мігрантів в Австрії, проте Відень сподівається на їхнє повернення додому

Половина українських громадян, які отримали прихисток в Австрії, вже знайшли роботу, а більшість із них пов'язують своє подальше життя із цією країною. Місцева влада визнає їх найуспішнішою групою серед нових іммігрантів за рівнем працевлаштування та вивчення мови, але водночас наголошує на необхідності їхнього повернення для повоєнної відбудови батьківщини. Про це повідомляє Відомство федерального канцлера Австрії.

Половина українських громадян, які отримали прихисток в Австрії, вже знайшли роботу, а більшість із них пов'язують своє подальше життя із цією країною.

Демографічний портрет та успіхи у навчанні

Станом на 2026 рік в Австрії проживає близько 94 100 громадян України, що робить їх однією з найбільших хвиль нової міграції в країні. Структура цієї групи має яскраво виражений характер: понад 60% становлять жінки, а майже третина — це молодь та діти віком до 20 років. Географічно українці тяжіють до великих міст, адже майже кожен другий переселенець проживає у столиці країни — Відні.

За словами міністра з питань інтеграції Клаудії Бауер та директора Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF) Франца Вольфа, українці демонструють безпрецедентні успіхи в адаптації. Вони відвідують більше мовних курсів, ніж особи зі статусом біженця чи додатковим захистом. Крім того, українці не лише становлять найбільшу групу слухачів, але й навчаються найефективніше, значно частіше досягаючи високих рівнів володіння німецькою мовою.

Ринок праці: швидка адаптація та відмова від повернення

Активне вивчення мови напряму конвертується в економічні результати. Дані свідчать про те, що 50% дорослих українців уже працюють. Серед тих, хто поки що залишається безробітним, дев'ятеро з десяти активно шукають вакансії.

Водночас статистика щодо подальших планів українців свідчить про глибоке вкорінення в австрійське суспільство. Опитування ÖIF показало, що 60% громадян України не мають наміру повертатися додому в довгостроковій перспективі.

Подвійна позиція уряду: між дефіцитом кадрів та підтримкою України

Попри те, що австрійська економіка виграє від припливу кваліфікованих і працьовитих кадрів, офіційний Відень декларує, що середньостроковою метою залишається повернення цих людей додому після завершення бойових дій.

«Звісно, нам потрібні люди, які багато працюють, інтегруються на ринку праці, закріплюються в Австрії як кваліфіковані спеціалісти та вивчають нашу мову. Але водночас Україні після закінчення війни також знадобляться ці люди, щоб працювати над відбудовою країни. Для нас як австрійського федерального уряду є головним пріоритетом, щоб ця невимовна загарбницька війна в Україні швидко закінчилася, щоб існували канали для діалогу в усіх напрямках, у тому числі до Москви, щоб покласти край цій війні. Це важливо для тих, хто страждає на місцях, але також і для переміщених осіб, у тому числі тут, у нас в Австрії», — резюмувала міністр.

Нагадаємо, що раніше Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило пояснив низькі зарплати українців невисокою продуктивністю їхньої роботи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

combojack911
combojack911
22 лютого 2026, 17:42
Біполярка
