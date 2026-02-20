Multi від Мінфін
20 лютого 2026, 9:03

МВФ готовий затвердити нову програму для України на $8,1 мільярда

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повідомив, що його Виконавча рада найближчими днями розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми фінансування України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Пакет обсягом $8,1 млрд має замінити попередню програму на $15,5 млрд та стати «якорем» для залучення іншої міжнародної допомоги. Про це повідомляє Reuters.

МВФ готовий затвердити нову програму для України на $8,1 мільярда

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Схвалення програми заплановане напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Умови та поступки

Речниця МВФ Джулі Козак підтвердила, що Україна виконала всі необхідні «попередні дії» (prior actions), включаючи ухвалення бюджету на 2026 рік та подання законопроєкту про Трудовий кодекс.

Водночас, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, МВФ погодився пом’якшити деякі умови: поріг річного доходу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ пропонують підняти з 1 млн грн до 4 млн грн. Це дозволить уникнути додаткового податкового навантаження на понад 350 тисяч дрібних підприємців.

Читайте також: МВФ відклав вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки та податку на ОЛХ до весни

Економічний прогноз: зростання сповільнюється

Через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України МВФ погіршив оцінку економічної ситуації:

  • ВВП 2025: очікується зростання на рівні нижче 2%.
  • Дефіцит бюджету: Україна стикається з бюджетним розривом у майже $140 млрд на найближчі роки.
  • Біженці: за межами країни залишаються 5 млн українців, ще 3,7 млн є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Ціна відновлення збільшується

Наступного тижня Світовий банк, Уряд України та ЄС представлять оновлений звіт про потреби у відбудові. Експерти прогнозують, що цифра суттєво перевищить минулорічну оцінку в $524 млрд. Основним фактором зростання вартості стали масштабні руйнування в енергетичному та логістичному секторах протягом останньої зими.

Два сценарії закінчення війни

Попередній план МВФ базується на базовому сценарії, за яким активні бойові дії завершаться цього року. Проте Фонд підготував і «негативний сценарій», який припускає, що війна триватиме до 2028 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
