Головне за четвер: два неплатоспроможні банки, кібератака на інтернет-магазин НБУ та енергетичний шантаж

НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних

У четвер, 19 лютого 2026 року, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення відразу двох фінансових установ — Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк (PIN-Bank) — до категорії неплатоспроможних.

Мінфін запустив аукціони з обміну ОВДП: чи варто побоюватися за свої заощадження у держпаперах

Цього року Мінфін провів уже два аукціони з обміну ОВДП із найближчими строками погашення на папери зі строками погашення від 3 років — так звані switch-аукціони. Чому інвестори погоджуються на такий обмін і чи варто інвесторам в українські облігації побоюватися «добровільно-примусових» перевкладень, розповім докладніше.

Кібератака на інтернет-магазин НБУ: дані клієнтів могли потрапити до хакерів

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України став об'єктом кібератаки. Економіст Володимир Компанієць у Facebook повідомив, що російські хакери зламали ресурс і вивантажили персональну інформацію клієнтів, яка вже з’явилася на закритих форумах. Нацбанк офіційно підтвердив інцидент, пояснивши, що злам стався через компанію-підрядника.

ШІ-інструменти 2026: великий гайд по сервісах, які зекономлять сотні годин на рік

Використання Штучного інтелекту стає конкурентною перевагою як для бізнесу, так і для приватних осіб. Про те які інструменти зараз доступні для кожного та як їх можна використовувати, в колонці для the page розповіла керівниця Київського онлайн агентства комунікацій/PR Інна Ковальчук. «Мінфін» обрав головне.

Енергетичний шантаж: Угорщина та Словаччина погрожують припинити експорт електроенергії та газу до України

Угорщина розглядає можливість припинення експорту електроенергії та газу до України. Ультиматум висунуто з вимогою відновити транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це у четвер, 19 лютого, заявив голова апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у середу, 18 лютого, також допустив можливість припинення екстрених постачань електроенергії до України, якщо транзит нафти не буде відновлено.