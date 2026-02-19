Японський фондовий ринок демонструє найбільший приплив іноземних інвестицій з 2014 року

Японський фондовий ринок став центром тяжіння для світового капіталу. Після історичної перемоги Санае Такаїті на виборах, іноземні інвестори влили в японські акції та ф’ючерси рекордні суми, яких ринок не бачив уже понад десять років. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Japan Exchange Group, іноземці придбали японські акції та індексні ф'ючерси на загальну суму ¥1,78 трлн ($11,5 млрд) за тиждень, що закінчився 13 лютого. Це найбільший тижневий приплив капіталу з листопада 2014 року.

Головний драйвер — впевненість інвесторів у політичній стабільності та очікування масштабних державних видатків під керівництвом Такаїті.

Японія випереджає США

Поки американський ринок (S&P 500) демонструє лише незначне зростання через побоювання щодо перегріву техсектору та геополітичних ризиків, японський індекс Topix з початку 2026 року злетів уже на 13%.

Чому інвестори обирають Токіо?

Політичний мандат: переконлива перемога Такаїті дає їй можливість без перешкод впроваджувати економічні реформи.

Стимули для стратегічних галузей: очікується значне фінансування секторів ШІ, енергетики та суднобудування.

Слабка єна: це продовжує грати на руку японським експортерам, роблячи їхні прибутки вищими у валютному еквіваленті.

Альтернатива США: глобальні фонди шукають диверсифікації, і Японія зараз пропонує найкраще співвідношення ризику та прибутковості.

«Ефект Такаїті»

Аналітики зазначають, що інвестори повірили у «фіскальну експансію» (збільшення держвидатків), яку обіцяла нова прем'єрка.

«Якщо ви сьогодні шукаєте варіанти поза межами США, то Японія — номер один у списку. Важлива не просто стабільність, а той відрив, з яким перемогла Такаїті. Це робить країну надзвичайно привабливою для великого капіталу», — зазначив Рассел Шор, стратег торгової платформи Tradu.

На тлі «ШІ-тривожності» в Штатах, японські акції з їхньою привабливою премією за ризик стали головним вибором міжнародних керуючих фондами у лютому 2026 року.