Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 лютого 2026, 14:56

Японський фондовий ринок демонструє найбільший приплив іноземних інвестицій з 2014 року

Японський фондовий ринок став центром тяжіння для світового капіталу. Після історичної перемоги Санае Такаїті на виборах, іноземні інвестори влили в японські акції та ф’ючерси рекордні суми, яких ринок не бачив уже понад десять років. Про це повідомляє Bloomberg.

Японський фондовий ринок демонструє найбільший приплив іноземних інвестицій з 2014 року
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з даними Japan Exchange Group, іноземці придбали японські акції та індексні ф'ючерси на загальну суму ¥1,78 трлн ($11,5 млрд) за тиждень, що закінчився 13 лютого. Це найбільший тижневий приплив капіталу з листопада 2014 року.

Головний драйвер — впевненість інвесторів у політичній стабільності та очікування масштабних державних видатків під керівництвом Такаїті.

Японія випереджає США

Поки американський ринок (S&P 500) демонструє лише незначне зростання через побоювання щодо перегріву техсектору та геополітичних ризиків, японський індекс Topix з початку 2026 року злетів уже на 13%.

Чому інвестори обирають Токіо?

  • Політичний мандат: переконлива перемога Такаїті дає їй можливість без перешкод впроваджувати економічні реформи.
  • Стимули для стратегічних галузей: очікується значне фінансування секторів ШІ, енергетики та суднобудування.
  • Слабка єна: це продовжує грати на руку японським експортерам, роблячи їхні прибутки вищими у валютному еквіваленті.
  • Альтернатива США: глобальні фонди шукають диверсифікації, і Японія зараз пропонує найкраще співвідношення ризику та прибутковості.

Читайте також: Чому фондовий ринок Дубая демонструє феноменальне зростання

«Ефект Такаїті»

Аналітики зазначають, що інвестори повірили у «фіскальну експансію» (збільшення держвидатків), яку обіцяла нова прем'єрка.

«Якщо ви сьогодні шукаєте варіанти поза межами США, то Японія — номер один у списку. Важлива не просто стабільність, а той відрив, з яким перемогла Такаїті. Це робить країну надзвичайно привабливою для великого капіталу», — зазначив Рассел Шор, стратег торгової платформи Tradu.

На тлі «ШІ-тривожності» в Штатах, японські акції з їхньою привабливою премією за ризик стали головним вибором міжнародних керуючих фондами у лютому 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
