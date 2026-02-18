Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 17:30

Чому фондовий ринок Дубая демонструє феноменальне зростання

Ринок акцій Дубая показує найкращі результати, починаючи з 2012 року. Чому інвестори вірять в економіку емірату і чи побоюються зниження ціни на нафту, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публикує переклад статті.

Ринок акцій Дубая показує найкращі результати, починаючи з 2012 року.

Фінансовий індекс Дубая, що включає такі компанії, як Emirates NBD Bank PJSC і Emaar Properties PJSC, зріс більш ніж на 11% за поточний рік.

Це зростання продовжує тенденцію, що почалася шість років тому, коли індекс зріс на 300%. Зростання було викликане збільшенням споживання, бумом у нерухомості та розширенням фінансових послуг. Хоча нафта і залишається важливим фактором для ринків, таких як Саудівська Аравія та Абу-Дабі, 95% ВВП Дубая припадає на сектори нерухомості, фінансів та роздрібної торгівлі.

За рік близько 60% зростання припало на Emirates NBD і групу Emaar. Акції Emirates NBD (провідна банківська група ОАЕ) піднялися на 33%, що аналітики пояснюють високою чистою процентною маржею і збільшенням кредитування. Група Emaar, відома своїми хмарочосами, такими як Бурдж-Халіфа, і найбільшим торговим центром у світі Dubai Mall, також показала двозначне зростання завдяки стабільному прибутку на тлі буму в нерухомості, незважаючи на побоювання щодо перенасичення ринку люксів.

За прогнозами Bloomberg Intelligence, ОАЕ випередять своїх регіональних конкурентів за темпами зростання. Міжнародний валютний фонд очікує зростання реального ВВП на 5% до 2026 року.

Бокор-Інгрем підкреслює, що сильне економічне зростання відбивається на фінансових показниках компаній. «Збільшення населення, туризму та міської активності явно видно у зростанні доходів і прибутку компаній, акції яких торгуються на біржі», — каже він.

Ринкова оцінка Дубая також залишається привабливою. За останні п'ять років індекс акцій емірату зріс більш ніж у 18 разів порівняно з індексом ринків, що розвиваються, MSCI Inc. Однак наразі він торгується з коефіцієнтом P/E 11, що нижче середнього показника для аналогічних ринків країн, що розвиваються, який становить 13.

Деякі інвестори сумніваються в продовженні випереджального зростання. Себастьян Кальфельд, портфельний менеджер DWS, вважає, що Дубай може відставати від більших ринків, що розвиваються, де активно розвивається штучний інтелект. Він також зазначає, що великі компанії Дубая ростуть повільніше в порівнянні з ними.

Проте Кальфельд вважає, що ринок виграє, якщо інтерес до компаній, що працюють у сфері ШІ, знизиться. Сильне економічне зростання Дубая і його незалежність від нестабільних сировинних товарів, таких як нафта, також будуть підтримувати фондовий ринок у найближчі місяці.

«За відсутності серйозних локальних або глобальних потрясінь, мало що може зупинити подальше зростання цін на активи в Дубаї», — каже Хаснайн Малік, керівник відділу стратегії з акцій ринків, що розвиваються, і геополітики в Tellimer.

