ФРС рятує ліквідність: банки США отримали $18,5 млрд через нічні викупи

Федеральна резервна система цього тижня вклала $18,5 мільярда в банківську систему США через нічні викупи — четверте за величиною вливання ліквідності з часів пандемії, навіть перевершивши пік дотком-бульбашки.

Пік вливання

Графік показує, що з 2021 року пік вливання ліквідності в основному припав на пандемію та економічний стрес, що відображає обмеження банківських резервів, можливо, викликане попитом на фінансування наприкінці кварталу або ширшою кредитною кризою.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, наприкінці 2025 року ФРС США вдалася до значних вливань ліквідності через операції РЕПО (включаючи помітні операції у жовтні-грудні), що сигналізує про нестачу готівки у банків.

Хоча окремі джерела повідомляли про цифри в $13,5−29,4 млрд, ці дії стали одними з найбільших із пандемії, відбиваючи ризик зниження резервів. Це екстрений захід, а не кількісне пом'якшення.