ФРС рятує ліквідність: банки США отримали екстрені $13,5 млрд через механізм РЕПО

Федеральна резервна система США (ФРС) здійснила масштабне вливання готівки в банківську систему країни. 1 грудня через операції овернайт-РЕПО регулятор надав банкам 13,5 мільярда доларів . Ця сума стала другою за величиною інтервенцією з часів пандемії COVID-19, що викликало жваві дискусії серед аналітиків щодо прихованих проблем із ліквідністю на ринку. Про це повідомляє Barchart.

Історичний масштаб вливань

Обсяг операції у 13,5 млрд доларів привернув увагу експертів не так своєю абсолютною величиною, як динамікою. Номінально ця сума перевищує навіть пікові показники часів «бульбашки доткомів» початку 2000-х років. Хоча з поправкою на інфляцію та розмір сучасної економіки цифри виглядають менш драматично, тенденція є очевидною: банки відчувають гостру потребу в живих грошах.

Це вливання поступається лише рекорду, встановленому 31 жовтня 2025 року, коли через аналогічний механізм банки залучили понад 50 мільярдів доларів.

Що змусило ФРС відкрити кран

Операція відбулася на початку нового місяця — період, коли фінансові установи традиційно закривають свої баланси та проводять розрахунки. Різкий попит на готівку свідчить про те, що вільної ліквідності на міжбанківському ринку стало критично мало.

Фактично, банки зіткнулися з дефіцитом кешу і були змушені звернутися до ФРС як до «кредитора останньої інстанції», обмінявши свої державні облігації на готівку терміном на одну ніч (овернайт), щоб закрити поточні зобов'язання.

Чому це важливо

Ця подія є технічним, але вкрай тривожним сигналом про стан «здоров'я» фінансової системи США. Роками ФРС проводила політику кількісного посилення (QT) — вилучала зайві гроші з економіки, щоб боротися з інфляцією. Нинішній сплеск попиту на РЕПО свідчить про те, що ФРС, можливо, перестаралася і вилучила занадто багато.

Для інвесторів це означає, що ФРС незабаром буде змушена зупинити скорочення свого балансу або навіть відновити друк грошей (QE), щоб система не заклинила. А повернення ліквідності на ринок — це історично позитивний фактор для ризикових активів, таких як акції та біткоїн.