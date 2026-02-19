Дороги — в пріоритеті: Кабмін доручив негайно готувати ремонти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 лютого 2026, 9:35

Дороги — в пріоритеті: Кабмін доручив негайно готувати ремонти

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила віцепремʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом із Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Про це вона повідомила у своїх соцмережах 18 лютого.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила віцепремʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом із Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.
Фото: Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Негайний ремонт доріг

За її словами, насамперед роботи стосуватимуться стратегічно важливих маршрутів, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури.

Премʼєрка додала, що роботи мають розпочатися, щойно це дозволять погодні умови. У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів, а уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування для цього.

Нагадаємо

Утримання доріг в Україні передусім передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, наголошував у грудні минулого року віцепремʼєр Олексій Кулеба.

«Порти, залізниця, об'єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі кошти та мільярди спрямовані на „утримання“, особливо доріг. Інакше може постраждати вся військова логістика», — зазначав він.

За його оцінкою, на підтримку та утримання доріг необхідно близько 52 млрд грн.

18 лютого 2025 року Кабмін виділив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання дорожньої мережі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
19 лютого 2026, 10:03
#
Зараз порохоботи налетять про нове велике крадівництво. І чемно мовчатимуть, що при Петі бюджет на дороги був вдвічі менший, а будували доріг в 100500 разів менше.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 лютого 2026, 10:26
#
100%
Интересный момент о дорогах, как дорогу строил порошенко —
https://minfin.com.ua/ua/blogs/grugoriyholand/251037/
+
+15
zzzachary
zzzachary
19 лютого 2026, 13:42
#
Та тількі лінивий не краде на дорогах. Я не кажу що це добре але поки ми не вступимо до ЄС буде самостійно дуже важко цю мафію та корупцію задушити! Тож як на мене то хай краще роблять дороги та мости. І одразу відповім тим хто все хоче на ЗСУ віддати, так це не працює без доріг буксує економіка то й до ЗСУ буде доходити набагато менше.
+
+30
Bely
Bely
19 лютого 2026, 12:09
#
Откуда на минфине столько зе-ботов. Противно читать
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 лютого 2026, 12:25
#
Что именно противно читать, озвучте пожалуйста.
+
+30
Bely
Bely
19 лютого 2026, 12:28
#
Порох не президент уже 7 лет. Сколько можно вспоминать? Все провалы на нынешней власти сейчас. Давайте еще Кучму вспоминать будем.
Сколько вам платят за эти комментарии тут?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 лютого 2026, 12:51
#
Хотите «перекупить» , давайте поторгуемся!
+
+15
zzzachary
zzzachary
19 лютого 2026, 13:49
#
Так це якраз такі як ви і ділите на Порохоботів та Зе ботів але мені наприклад все одно хто президент я їх не люблю одразу як їх обирають тому що вони всі брешуть але так як доводиться при них жити, то щось бачиш що було гарне при одному та щось при іншому. Але якщо вже порівнювати ваших «любих» Пороха та Зе вони керують в дуже різних умовах, тому моє ставлення до Порошенко було набагато прискіпливіше нам до Зеленського так як Порошенко міг набагато більше зробити для України але він зробив дуже погано для ROSHEN що будували на кожній зупинці метро! Але і Зеленського є дуже багато за що лаяти, тому будуть вибори і ми поставимо йому оцінку іншого поки способу вас немає!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами