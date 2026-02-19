Дороги — в пріоритеті: Кабмін доручив негайно готувати ремонти

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила віцепремʼєр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі разом із Державним агентством відновлення терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Про це вона повідомила у своїх соцмережах 18 лютого.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Негайний ремонт доріг

За її словами, насамперед роботи стосуватимуться стратегічно важливих маршрутів, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад та роботу критичної інфраструктури.

Премʼєрка додала, що роботи мають розпочатися, щойно це дозволять погодні умови. У державному бюджеті на 2026 рік передбачені видатки на ремонт автошляхів, а уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування для цього.

Нагадаємо

Утримання доріг в Україні передусім передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, наголошував у грудні минулого року віцепремʼєр Олексій Кулеба.

«Порти, залізниця, об'єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі кошти та мільярди спрямовані на „утримання“, особливо доріг. Інакше може постраждати вся військова логістика», — зазначав він.

За його оцінкою, на підтримку та утримання доріг необхідно близько 52 млрд грн.

18 лютого 2025 року Кабмін виділив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання дорожньої мережі.