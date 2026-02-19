У січні українці зареєстрували 2873 електромобілі: лідирують Київ і область

У січні український автопарк поповнили 2873 авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували місто Київ — 393 од. (44% вживані) та Київська обл. — 277 од. (60% вживані). Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому від 19 лютого.