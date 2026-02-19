У січні український автопарк поповнили 2873 авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували місто Київ — 393 од. (44% вживані) та Київська обл. — 277 од. (60% вживані). Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому від 19 лютого.
19 лютого 2026, 9:06
У січні українці зареєстрували 2873 електромобілі: лідирують Київ і область
Хто показав найбільші показники
- Львівська область — 241 од. (84% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 229 од. (50% вживані);
- Одеська обл. — 210 од. (61% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Києва, став BYD Leopard 3. У столиці частіше обирали BYD Yuan Up.
Бестселери в сегменті вживаних електромобілів
- TESLA Model 3 — в м.Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській обл
- NISSAN Leaf — у Львівській обл.
Джерело: Мінфін
