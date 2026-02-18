Хочеш кататися — плати: експерт пояснив, чому електрокари мають наповнювати Дорожній фонд

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн закликав уряд переглянути підходи до фінансування дорожньої інфраструктури. На його думку, критичний стан автошляхів вимагає негайних фінансових вливань, а одним із джерел наповнення бюджету мають стати власники електромобілів. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook після поїздки за маршрутом Львів — Київ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дорожній колапс: бензовози «сиплються», а логістика під загрозою

За словами Куюна, стан доріг став головним викликом навіть для досвідчених водіїв. Через глибокі вибоїни та «кратери» масово страждає як приватний транспорт, так і стратегічний паливний флот.

«По нашій паливній галузі ситуація така: бензовози почали буквально сипатись, ремонти/витрати/затримки. Сформований паливною кризою багатотисячний флот, яким ми так пишались у 2022−23 роках, зникає на очах», — наголошує експерт.

За його словами, це не тільки питання запчастин і життів, це питання стратегічного імпорту та експорту.

Справедливість для всіх: черга за електрокарами

Куюн вказує на суттєвий дисбаланс у наповненні Дорожнього фонду. Водії традиційних авто сплачують величезні суми через акциз на пальне:

У 2023 році паливні акцизи принесли 63 млрд грн.

У 2025 році — 141 млрд грн.

Прогноз на 2026 рік — до 180 млрд грн.

Водночас сегмент електромобілів залишається фактично неохопленим податками на розвиток інфраструктури, хоча їхній вплив на дорожнє полотно є значним.

«Неохопленими фактично залишаються електрокари, які, до речі, давлять на покриття набагато сильніше через надмірну вагу акумуляторів. Хочеш кататися — плати, все дуже просто. Нагадаю, що на електро досі немає мита, мінімальний акциз і відсутність податків на пальне (електрику)», — пояснює Сергій Куюн.

План порятунку

Директор «А-95» підкреслює, що зараз не час для капітального будівництва, але «поточне експлуатаційне утримання» є життєво необхідним. Наразі річний бюджет на дороги становить лише 12 млрд грн, і в деяких регіонах (наприклад, на Полтавщині) він уже вичерпаний на 50% через складні погодні умови.

Пропозиції експерта:

Збільшити «дорожній» бюджет на цей рік на 25−30 млрд грн.

Спрямувати на ремонти хоча б 20% від очікуваної суми акцизів з пального.

Запровадити дієвий контроль за використанням коштів, щоб уникнути корупційних ризиків.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями