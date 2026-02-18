Хочеш кататися — плати: експерт пояснив, чому електрокари мають наповнювати Дорожній фонд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 лютого 2026, 14:58

Хочеш кататися — плати: експерт пояснив, чому електрокари мають наповнювати Дорожній фонд

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн закликав уряд переглянути підходи до фінансування дорожньої інфраструктури. На його думку, критичний стан автошляхів вимагає негайних фінансових вливань, а одним із джерел наповнення бюджету мають стати власники електромобілів. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook після поїздки за маршрутом Львів — Київ.

Хочеш кататися – плати: експерт пояснив, чому електрокари мають наповнювати Дорожній фонд
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дорожній колапс: бензовози «сиплються», а логістика під загрозою

За словами Куюна, стан доріг став головним викликом навіть для досвідчених водіїв. Через глибокі вибоїни та «кратери» масово страждає як приватний транспорт, так і стратегічний паливний флот.

«По нашій паливній галузі ситуація така: бензовози почали буквально сипатись, ремонти/витрати/затримки. Сформований паливною кризою багатотисячний флот, яким ми так пишались у 2022−23 роках, зникає на очах», — наголошує експерт.

За його словами, це не тільки питання запчастин і життів, це питання стратегічного імпорту та експорту.

Справедливість для всіх: черга за електрокарами

Куюн вказує на суттєвий дисбаланс у наповненні Дорожнього фонду. Водії традиційних авто сплачують величезні суми через акциз на пальне:

  • У 2023 році паливні акцизи принесли 63 млрд грн.
  • У 2025 році — 141 млрд грн.
  • Прогноз на 2026 рік — до 180 млрд грн.

Водночас сегмент електромобілів залишається фактично неохопленим податками на розвиток інфраструктури, хоча їхній вплив на дорожнє полотно є значним.

«Неохопленими фактично залишаються електрокари, які, до речі, давлять на покриття набагато сильніше через надмірну вагу акумуляторів. Хочеш кататися — плати, все дуже просто. Нагадаю, що на електро досі немає мита, мінімальний акциз і відсутність податків на пальне (електрику)», — пояснює Сергій Куюн.

План порятунку

Директор «А-95» підкреслює, що зараз не час для капітального будівництва, але «поточне експлуатаційне утримання» є життєво необхідним. Наразі річний бюджет на дороги становить лише 12 млрд грн, і в деяких регіонах (наприклад, на Полтавщині) він уже вичерпаний на 50% через складні погодні умови.

Пропозиції експерта:

  • Збільшити «дорожній» бюджет на цей рік на 25−30 млрд грн.
  • Спрямувати на ремонти хоча б 20% від очікуваної суми акцизів з пального.
  • Запровадити дієвий контроль за використанням коштів, щоб уникнути корупційних ризиків.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
Dafxf4300
Dafxf4300
18 лютого 2026, 15:23
#
Треба прсто перестати красти. Не дякуйте)
+
0
Igorenya
Igorenya
18 лютого 2026, 15:48
#
Катаєшся — плати! Все дуже просто!
+
0
Fuzzy
Fuzzy
18 лютого 2026, 16:33
#
Директор «А-95» підкреслює, що зараз не час для капітального будівництва, — а це вже аполітично! Він забув, що в нас йде Велике Будівництво?
щодо податків — тут згоден. яка різниця для асфальту який в машини тип двигуна?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами