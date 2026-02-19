Саудівська компанія Humain вклала $3 млрд у xAI Ілона Маска

Компанія Humain направила $3 млрд на розвиток xAI до об'єднання з SpaceX. Угода посилила позиції Humain як стратегічного інвестора у передові технології штучного інтелекту. Про це пише The New York Times 18 лютого.

Навіщо це Humain

Саудівська компанія у сфері штучного інтелекту Humain повідомила про вкладення $3 млрд у рамках раунду фінансування Series E компанії xAI. Інвестицію було здійснено до завершення операції з придбання xAI компанією SpaceX.

Після закриття угоди частка Humain у xAI була конвертована в акції SpaceX. В результаті компанія набула статусу значущого міноритарного акціонера аерокосмічної групи. Умови володіння та точний розмір частки не розкриваються.

У Humain відзначили, що інвестиція спирається на раніше оголошене партнерство зі створення інфраструктури штучного інтелекту потужністю 500 мегават у Саудівській Аравії.

Проєкт спрямований на розвиток обчислювальних потужностей та зміцнення позицій країни у глобальному технологічному ланцюжку. Компанія позиціонує себе як стратегічного партнера з розвитку та одного з провідних міжнародних інвесторів у технології наступного покоління.

Про придбання xAI компанією SpaceX було оголошено на два тижні раніше. Ініціатором операції виступив Ілон Маск. За його заявою, об'єднання дозволить прискорити розвиток проектів у галузі штучного інтелекту та створити центри обробки даних на базі сонячної енергії, включаючи космічну інфраструктуру.

Статки Ілона Маска оцінюються в $844,4 млрд. Угода об'єднує компетенції в галузі ракетобудування, супутникових технологій та алгоритмів штучного інтелекту. Ринок розглядає інвестицію Humain як сигнал посилення міжнародного капіталу стратегічних технологічних активах.