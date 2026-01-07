Multi від Мінфін
7 січня 2026, 18:38

xAI залучила рекордні $20 млрд: компанія Маска об’єднується з X та поглиблює співпрацю з Nvidia

Штучний інтелект-стартап Ілона Маска xAI залучив 20 мільярдів доларів у новому раунді фінансування, значно перевищивши попередню мету в 15 мільярдів. Серед ключових інвесторів — технологічні гіганти Nvidia та Cisco, а також давні партнери Маска. Про це повідомляє CNBC 7 січня.

Штучний інтелект-стартап Ілона Маска xAI залучив 20 мільярдів доларів у новому раунді фінансування, значно перевищивши попередню мету в 15 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінка компанії та нові партнери

Хоча сам Ілон Маск раніше спростовував чутки про збір 15 мільярдів доларів, остаточна сума угоди виявилася ще більшою. За даними журналістів, цей раунд фінансування може підняти оцінку стартапу до приголомшливих 230 мільярдів доларів.

До списку інвесторів увійшли:

  • Стратегічні партнери: Nvidia та Cisco (які також виступають постачальниками обладнання для xAI).
  • Інвестиційні фонди: Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital Group.
  • Суверенні фонди: Qatar Investment Authority та MGX з Абу-Дабі.

На ринку ШІ спостерігається справжня гонка оцінок: у жовтні 2025 року OpenAI залучила кошти з оцінкою в 500 мільярдів доларів, а місяцем пізніше Anthropic оцінили у 350 мільярдів.

Злиття з соцмережею та військові контракти

Важливою деталлю стало завершення корпоративної реструктуризації: у березні xAI офіційно об'єдналася із соціальною мережею X (колишній Twitter), і тепер володіє та керує нею. Це дозволяє компанії глибше інтегрувати свій чат-бот Grok у платформу.

Попри суперечливу репутацію, xAI активно співпрацює з урядом США. Нещодавно Міністерство оборони (Pentagon) додало Grok до своєї платформи ШІ-агентів. Також технологія Маска стала основним інструментом для платформ прогнозів, таких як Polymarket та Kalshi.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
