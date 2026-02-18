Європарламент заблокував ШІ-інструменти на робочих пристроях через загрозу кібербезпеці

Європейський парламент вимкнув вбудовані функції штучного інтелекту на планшетах та смартфонах законодавців і персоналу. Причиною стали побоювання щодо конфіденційності даних та ризиків кібершпигунства. Про це повідомляє Politico, посилаючись на внутрішній електронний лист інституції.

Чому ввели обмеження?

ІТ-департамент Європарламенту провів оцінку безпеки та дійшов висновку, що наразі неможливо гарантувати захист інформації, яку обробляють ці інструменти.

Багато вбудованих функцій ШІ замість локальної обробки відправляють дані на хмарні сервіси сторонніх постачальників. При цьому повний обсяг даних, якими пристрої діляться із сервісними компаніями, досі залишається нез’ясованим.

Допоки механізми обміну даними не будуть повністю прояснені, використання таких функцій вважається небезпечним.

Які функції потрапили під заборону?

Обмеження стосуються вбудованих системних помічників, які допомагають:

писати тексти та створювати короткі перекази (саммарі);

взаємодіяти з покращеними віртуальними асистентами;

автоматично аналізувати вміст вебсторінок.

Водночас стандартні робочі інструменти — електронна пошта, календарі та редактори документів — продовжують працювати без змін.

Контекст: боротьба за цифровий суверенітет

Це рішення є частиною загальної стратегії ЄС із посилення кібербезпеки. Раніше, у 2023 році, Європарламент уже заборонив використання TikTok на робочих пристроях.

Крім того, група законодавців закликає відмовитися від програмного забезпечення Microsoft на користь європейських альтернатив, щоб зменшити залежність від іноземних технологій.

Парламент також закликав євродепутатів дотримуватися аналогічних запобіжних заходів на власних приватних гаджетах: