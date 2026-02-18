США опинилися у повній імпортній залежності від мінералів для розвитку ШІ

Стрімке розширення інфраструктури штучного інтелекту в Сполучених Штатах виявило критичну вразливість: країна на 100% залежить від іноземних поставок цілої низки мінералів, необхідних для роботи дата-центрів. Від складних мікросхем до систем охолодження — сучасні обчислювальні потужності тримаються на глобальному ланцюжку поставок, де ключові позиції займають зовнішні гравці. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на Геологічну служу США та аналітичні звіти станом на лютий.

Напівпровідники: головна точка ризику

Виробництво чипів, які є «мозком» штучного інтелекту, майже повністю залежить від імпортної сировини. Зокрема, США мають 100-відсоткову залежність від ввезення таких елементів, як миш’як, плавиковий шпат, галій, германій, індій та тантал.

Окрім цього, для виготовлення напівпровідників критично важливими є платина (85% імпорту) та паладій (36%). Хоча основний матеріал — кремній — імпортується менш ніж на 50%, виробництво сучасних високопродуктивних процесорів неможливе без рідкісних домішок, які повністю контролюються іншими державами.

Комплектуючі серверів та плат

Для створення серверних плат і електричних схем потрібен широкий перелік провідних та дорогоцінних металів. Ситуація із забезпеченням виглядає наступним чином:

Тантал: 100% залежність від імпорту (використовується в конденсаторах).

Олово: 73% (необхідне для паяння).

Срібло: 64% (забезпечує високу електропровідність).

Мідь: 45% (основа проводки та з'єднань).

Єдиним винятком у цьому списку є золото, де чиста залежність від імпорту становить 0%, що є рідкісним прикладом внутрішньої ресурсної безпеки в ланцюжку ШІ.

Охолодження та зберігання даних

Оскільки сервери ШІ генерують колосальну кількість тепла, системи охолодження стають критичною частиною інфраструктури. Їхнє виробництво потребує алюмінію (47% імпорту) та міді (45%).

Не менш складна ситуація у сфері зберігання даних. Виробництво магнітів та накопичувачів на 80% залежить від імпорту рідкоземельних елементів. Також понад 75% потреб у бариті, який використовується у супутніх технологіях зберігання, покривається за рахунок іноземних поставок.

Домінування Китаю на ринку

На сьогодні Китай утримує лідерство у видобутку більшості критичних мінералів для дата-центрів. Окрім самого видобутку, Пекін контролює значну частину потужностей із переробки — наприклад, близько 90% рідкоземельних елементів рафінуються саме в Китаї. Ця фактична монополія змушує уряд США шукати шляхи для стимулювання внутрішнього виробництва, оскільки доступ до ресурсів стає таким же важливим фактором у технологічних перегонах, як і самі інновації.

