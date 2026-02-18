Microsoft інвестує $50 мільярдів у розвиток ШІ в країнах Глобального Півдня

У середу, 18 лютого 2026 року, корпорація Microsoft оголосила про масштабний план розвитку технологій штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня. До кінця поточного десятиліття компанія планує спрямувати на ці цілі $50 млрд. Про це представники техгіганта заявили під час саміту з питань ШІ в Нью-Делі, де цього тижня проходять зустрічі керівників найбільших IT-компаній світу з лідерами держав, повідомляє Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Інвестиції спрямовані на країни Глобального Півдня — держави, що розвиваються, або мають низький рівень доходу, більшість із яких розташовані в Південній півкулі.

Мета проєкту — розширення доступу до обчислювальних потужностей, розвиток місцевої цифрової інфраструктури та навчання фахівців у країнах, що раніше мали обмежений доступ до передових технологій.

Минулого року Microsoft вже інвестувала в індійський ринок $17,5 млрд. Компанія розглядає Індію як один із найшвидших цифрових ринків світу, що стає ключовим хабом для впровадження ШІ-рішень.

Читайте також: Microsoft назвала професії, найбільш схильні до впливу ШІ

Чому це важливо

Такий крок Microsoft підкреслює глобальну боротьбу за домінування у сфері штучного інтелекту. Залучаючи країни, що розвиваються, корпорація не лише розширює свою клієнтську базу, а й формує майбутні стандарти ШІ на величезних ринках, які швидко цифровізуються.