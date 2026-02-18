Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 10:55

Ціни на какао обвалилися до багатомісячного мінімуму

Світовий ринок какао переживає стрімке падіння: вартість сировини опустилася до найнижчої позначки з жовтня 2023 року, наблизившись до рівня 3 400 доларів за тонну. Головними причинами такого обвалу стали слабкий глобальний попит на шоколад та накопичення величезних запасів нерозпроданих бобів у ключових країнах-виробниках. Про це повідомляє Trading Economics.

Світовий ринок какао переживає стрімке падіння: вартість сировини опустилася до найнижчої позначки з жовтня 2023 року, наблизившись до рівня 3 400 доларів за тонну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Надлишок пропозиції та переповнені біржі

Наразі ринок стикається з ситуацією, коли пропозиція значно перевищує реальні потреби покупців. На складах у Гані та Кот-д'Івуарі продовжують накопичуватися нерозпродані партії какао-бобів. Цей процес не зупинився навіть після того, як уряд Гани знизив виплати місцевим фермерам у спробі стимулювати постачання на ринок.

Водночас запаси какао на біржі ICE (Intercontinental Exchange) минулої п'ятниці підскочили до максимуму за останні 4,25 місяця, досягнувши позначки у 1 942 367 мішків. Така статистика є прямим сигналом для інвесторів: обсяги сировини, готової до негайного постачання, значно перевищують ті обсяги, які ринок здатен поглинути. Експерти попереджають, що подальше накопичення запасів та затримки з продажами створюють ризик додаткового тиску на міжнародні ціни, змушуючи їх падати ще нижче.

Погода сприяє рекордним врожаям

Тиск на вартість сировини посилюється і завдяки позитивним природним факторам. Сприятливі погодні умови в Західній Африці дозволили аналітикам суттєво покращити прогнози щодо майбутнього врожаю. Це підживлює очікування ринку щодо надлишку какао. Крім того, свій внесок у збільшення глобальної пропозиції роблять і країни Південної Америки, які також активно нарощують обсяги виробництва.

Цифри та прогнози: падіння на 66% за рік

Динаміка торгів демонструє різке здешевлення активу. За підсумками сесії 17 лютого 2026 року ціна на какао впала на 5,89% за один день і зупинилася на рівні 3 466 доларів за тонну. Якщо поглянути на ширшу картину, то лише за останній місяць котирування просіли на 31,88%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року обвал становить 66,32%. Це кардинальна зміна тренду порівняно з груднем 2024 року, коли вартість сировини сягала свого історичного максимуму у 12 906 доларів.

Згідно з макроекономічними моделями та очікуваннями аналітиків, до кінця поточного кварталу ціна може стабілізуватися на рівні 3 591,09 долара за тонну. Проте довгостроковий прогноз залишається песимістичним: очікується, що через 12 місяців вартість какао знизиться до 3 060,34 долара.

Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Qwerty1999
Qwerty1999
18 лютого 2026, 11:09
Ничего удивительного, ведь мантра «будеттолькодорожать» иногда может давать сбои.
Qwerty1999
Qwerty1999
18 лютого 2026, 11:11
Неужели в скором времени
увидим снижение цен на шоколад.
