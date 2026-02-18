Повернення ПДВ на імпортні електромобілі: ціни зросли на 20%, але не для всіх покупців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 лютого 2026, 8:43

Повернення ПДВ на імпортні електромобілі: ціни зросли на 20%, але не для всіх покупців

Після повернення податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні електромобілі більшість продавців уже заклали 20% у вартість електрокарів, однак повністю перекласти подорожчання на покупців виходить не у всіх. Про це у коментарі Delo.ua розповів директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький.

Після повернення податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні електромобілі більшість продавців уже заклали 20% у вартість електрокарів, однак повністю перекласти подорожчання на покупців виходить не у всіх.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ПДВ вже закладене у ціні

«У багатьох випадках ПДВ вже закладене у ціні. Виключення — авто, які раніше поставили на облік і зараз продають як перепродаж без ПДВ», — пояснює Омельницький.

Він додає, що нині на ринку домінує покупець, тому продавці обмежені в можливості для підвищення цін на «електрички».

Як змінилися ціни на електрокари

Ціни зросли як на нові, так і на вживані електромобілі, хоча масштаби змін залежать від конкретних моделей, каже Омельницький.

За його словами, найбільше в абсолютних цифрах додали преміальні моделі, однак попит на них залишається низьким. Загалом ринок електрокарів різко просів.

«Ще в січні 2026 року частка електромобілів серед нових авто становила 10%. Тоді як у лютому цей показник склав лише 3%. Ринок повністю змінився за два місяці. Те, що було в грудні — вже ніколи не повториться», — песимістичний прогноз робить експерт.

Читайте також: З 1 січня до ціни електрокарів включатимуть ПДВ: що відбувається з цінами на авто

Що очікує на авторинок

Навесні 2026 року електромобілів на ринку стане менше, а частина брендів може взагалі зникнути. Олег Омельницький підкреслює, що в такий ситуації «з ринку підуть випадкові бренди та гравці».

Водночас дилери можуть активніше просувати альтернативи. Зокрема, на думку Омельницького, з’являться цікаві пропозиції гібридних авто. При цьому частина вживаних електрокарів може продаватися за старими цінами.

«Будуть пропозиції вживаних електрокарів майже за цінами, як у грудні 2025 року. Тому ринок — не зупиниться», — наголошує директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting.

Цінова политика дилерів

Через падіння попиту дилери вже змушені переглядати цінову політику. Олег Омельницький розповідає, що ті, хто не розпродали авто до кінця 2025 року, змушені будуть давати знижки. Особливо це стосується автомобілів попередніх років випуску.

«Авто 2024−2025 року без знижки вже не продати. Тож будуть знижки й на застоялі електрокари», — резюмує автоексперт.

Проте, наскільки можуть подорожчати електроавтомобілі, які не встигли продати в останні роки, Омельницький поки сказати не може. Він додає, що цифри цих знижок також можуть змінюватись впродовж року.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає gann и 31 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами