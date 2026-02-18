Повернення ПДВ на імпортні електромобілі: ціни зросли на 20%, але не для всіх покупців

Після повернення податку на додану вартість (ПДВ) на імпортні електромобілі більшість продавців уже заклали 20% у вартість електрокарів, однак повністю перекласти подорожчання на покупців виходить не у всіх. Про це у коментарі Delo.ua розповів директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький.

ПДВ вже закладене у ціні

«У багатьох випадках ПДВ вже закладене у ціні. Виключення — авто, які раніше поставили на облік і зараз продають як перепродаж без ПДВ», — пояснює Омельницький.

Він додає, що нині на ринку домінує покупець, тому продавці обмежені в можливості для підвищення цін на «електрички».

Як змінилися ціни на електрокари

Ціни зросли як на нові, так і на вживані електромобілі, хоча масштаби змін залежать від конкретних моделей, каже Омельницький.

За його словами, найбільше в абсолютних цифрах додали преміальні моделі, однак попит на них залишається низьким. Загалом ринок електрокарів різко просів.

«Ще в січні 2026 року частка електромобілів серед нових авто становила 10%. Тоді як у лютому цей показник склав лише 3%. Ринок повністю змінився за два місяці. Те, що було в грудні — вже ніколи не повториться», — песимістичний прогноз робить експерт.

Що очікує на авторинок

Навесні 2026 року електромобілів на ринку стане менше, а частина брендів може взагалі зникнути. Олег Омельницький підкреслює, що в такий ситуації «з ринку підуть випадкові бренди та гравці».

Водночас дилери можуть активніше просувати альтернативи. Зокрема, на думку Омельницького, з’являться цікаві пропозиції гібридних авто. При цьому частина вживаних електрокарів може продаватися за старими цінами.

«Будуть пропозиції вживаних електрокарів майже за цінами, як у грудні 2025 року. Тому ринок — не зупиниться», — наголошує директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting.

Цінова политика дилерів

Через падіння попиту дилери вже змушені переглядати цінову політику. Олег Омельницький розповідає, що ті, хто не розпродали авто до кінця 2025 року, змушені будуть давати знижки. Особливо це стосується автомобілів попередніх років випуску.

«Авто 2024−2025 року без знижки вже не продати. Тож будуть знижки й на застоялі електрокари», — резюмує автоексперт.

Проте, наскільки можуть подорожчати електроавтомобілі, які не встигли продати в останні роки, Омельницький поки сказати не може. Він додає, що цифри цих знижок також можуть змінюватись впродовж року.