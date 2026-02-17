«ПлейСіті» видало першу ліцензію на проведення лотерей

Державне агентство «ПлейСіті» офіційно розпочало процес ліцензування учасників лотерейного ринку. Першим оператором, який отримав дозвіл на випуск та проведення ігор, стала «Українська національна лотерея» (УНЛ). Про це повідомляє пресслужба держагентства.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові деталі угоди

Компанія вже перерахувала до бюджету річну вартість ліцензії, яка становить 24,2 млн грн. УНЛ стала першим із трьох операторів, яких було визначено за результатами відкритого конкурсу.

Відновлення обов’язкових ліцензійних платежів є одним із ключових етапів реформування галузі, що спрямоване на наповнення державного бюджету.

Прозорість та нові технології

Нові правила роботи на лотерейному ринку передбачають суворий контроль та цифровізацію процесів:

Електронна звітність: усі оператори зобов’язані звітувати про свою діяльність у цифровому форматі.

QR-маркування: кожен лотерейний білет та спеціалізоване обладнання повинні мати QR-коди. Це дозволить гравцям та регулятору миттєво перевіряти законність гри.

Фінансовий моніторинг: посилення вимог до звітності має зробити ринок максимально прозорим та вивести його з «тіні».

У держагентстві наголошують, що впровадження цих інструментів допоможе відстежувати кожен реалізований квиток та гарантуватиме захист прав споживачів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державне агентство «ПлейСіті» розпочало свою діяльність в Україні у червні 2025 року, взявши на себе контроль над сферою грального бізнесу.