В Україні запрацювало агентство «ПлейСіті» для регулювання грального бізнесу

Державне агентство «ПлейСіті» розпочало свою діяльність в Україні, взявши на себе контроль над сферою грального бізнесу. Про це пише Міністерство цифрової трансформації.

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Основні цілі нового агентства

«ПлейСіті» зосередиться на цифровізації видачі ліцензій, виключивши людський фактор: рішення ухвалюватиме електронна система за законодавчо визначеними критеріями. Також планується запуск онлайн-системи для моніторингу легальних казино в реальному часі, продовження блокування нелегальних сайтів і застосунків, а також перезапуск ринку лотерей, який наразі функціонує без ліцензійних умов, не сплачуючи платежі та не підлягаючи державному контролю.

Додаткові завдання агентства

Серед пріоритетів — перезапуск реєстру осіб, яким заборонено брати участь в азартних іграх, із планами створити повноцінний продукт на базі платформи Дія.Engine. Крім того, «ПлейСіті» разом із правоохоронцями боротиметься з казино, що мають зв’язки з росією, шляхом санкцій та анулювання їхніх ліцензій.

Економічний ефект від змін

У Мінцифри зазначили: «Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни».