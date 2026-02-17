Європейські регулятори посилюють боротьбу з великими технологічними компаніями

Станом на 17 лютого 2026 року європейські регулятори активізували десятки розслідувань проти найбільших технологічних компаній світу. Основний удар припав на Apple, Google, Meta та платформу X, яких звинувачують у монополізмі, порушенні правил інтелектуальної власності та небезпечному використанні ШІ. Про це повідомляє Reuters.

Ось головні події «хрестового походу» Брюсселя та національних урядів на технологчних гігантів:

Alphabet

У грудні 2025 року Європейська комісія заявила, що розпочала антимонопольне розслідування щодо того, чи порушує Google (Alphabet) правила конкуренції ЄС, використовуючи онлайн-контент від веб-видавців та YouTube для цілей штучного інтелекту.

5 вересня Комісія наклала на Google антимонопольний штраф у розмірі 2,95 млрд євро ($3,46 млрд) за антиконкурентні практики в її рекламному бізнесі.

У вересні 2024 року Google виграла судовий процес проти антимонопольного штрафу в розмірі 1,49 млрд євро, накладеного за перешкоджання конкурентам в онлайн-рекламі в пошукових системах.

Тижнем раніше Google програв судовий процес проти штрафу в розмірі 2,42 млрд євро, накладеного антимонопольними регуляторами ЄС кілька років тому за використання власного сервісу порівняння цін для отримання нечесної переваги над меншими європейськими конкурентами.

У вересні 2024 року британський антимонопольний регулятор попередньо встановив, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері цифрової реклами для обмеження конкуренції. Місяцем раніше він розпочав розслідування співпраці Alphabet і Amazon зі стартапом Anthropic, що займається штучним інтелектом.

У березні 2024 року французький антимонопольний орган заявив, що оштрафував Google на 250 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо інтелектуальної власності у відносинах з медіа-видавцями.

Amazon

Німецький антимонопольний орган заборонив Amazon встановлювати цінові обмеження для інтернет-магазинів на своєму німецькому ринку і вперше зажадав відшкодування кількох мільйонів євро, які, за його твердженням, американська компанія отримала завдяки антиконкурентній поведінці.

У листопаді Загальний суд Європейського Союзу відхилив прохання Amazon скасувати її статус платформи, на яку поширюються більш суворі вимоги згідно з правилами ЄС щодо онлайн-контенту.

Apple

У грудні італійський антимонопольний орган заявив, що оштрафував Apple і два її підрозділи на 98,6 млн євро за нібито зловживання своїм домінуючим становищем на ринку мобільних застосунків.

У жовтні 2025 року дві групи з захисту громадянських прав подали скаргу до антимонопольних регуляторів ЄС щодо умов використання App Store і пристроїв.

У тому ж місяці Британський орган з питань конкуренції та ринків визнав Apple і Google компаніями зі «стратегічним ринковим статусом», що надає йому повноваження вимагати конкретних змін.

У квітні 2025 року Apple було оштрафовано на 500 млн євро, а Meta — на 200 млн євро відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA).

У березні 2025 року Apple програла апеляцію проти регуляторної оцінки, яка відкриває її для більш суворого контролю в Німеччині.

У вересні 2024 року Apple програла боротьбу проти наказу регуляторних органів ЄС сплатити 13 мільярдів євро податкової заборгованості Ірландії в рамках більш масштабних заходів проти угоди про пільгові умови.

У липні 2024 року регулятори заявили, що Apple погодилася відкрити свою систему мобільних платежів «tap-and-go» для конкурентів, щоб врегулювати антимонопольне розслідування ЄС.

У березні 2024 року Брюссель оштрафував Apple на 1,84 мільярда євро за перешкоджання конкуренції з боку конкурентів у сфері потокового відтворення музики.

Meta

У грудні Комісія розпочала антимонопольне розслідування щодо Meta через функції штучного інтелекту в месенджері WhatsApp.

У листопаді 2024 року вона оштрафувала Meta на 797,72 млн євро за зловживання, що приносило користь Facebook Marketplace, а в липні 2024 року пред'явила їй звинувачення в недотриманні DMA в новій моделі реклами «плати або дай згоду».

Microsoft

У червні 2024 року Комісія звинуватила Microsoft у незаконному об'єднанні свого чат- і відеододатку Teams з продуктом Office.

TikTok

6 лютого регулятори ЄС у сфері технологій звинуватили додаток для соціальних мереж у порушенні правил щодо онлайн-контенту через функції, що викликають залежність, і заявили, що йому, доведеться змінити свій дизайн інтерфейсу.

У жовтні 2025 року Європейська комісія заявила, що, згідно з попередніми висновками, TikTok і Meta порушили зобов'язання надавати дослідникам адекватний доступ до публічних даних відповідно до DSA.

У травні TikTok було звинувачено в невиконанні зобов'язання DSA опублікувати репозиторій реклами, який дозволяє дослідникам і користувачам виявляти шахрайські рекламні оголошення. Компанія уникла штрафу, пообіцявши прозорість.

X

17 лютого прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що іспанський уряд доручив прокуратурі розслідувати X, Meta і TikTok за підозрою у поширенні матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту.

Того ж дня Ірландія розпочала офіційне розслідування щодо чат-бота Grok, створеного X на основі штучного інтелекту. Комісія з захисту даних цієї країни є головним регулятором ЄС для X, оскільки діяльність американської компанії в Європейському Союзі базується в Ірландії.

26 січня Європейська комісія заявила, що Grok буде розслідуватися на предмет поширення в ЄС незаконного контенту, такого як маніпульовані сексуалізовані зображення.

3 лютого французька поліція провела обшук в офісах соціальної мережі Ілона Маска, а прокуратура наказала мільярдерові відповісти на питання в рамках розширення розслідування.

У грудні X був оштрафований регуляторними органами ЄС на 120 мільйонів євро за порушення правил щодо онлайн-контенту. Це була перша санкція, накладена відповідно до Закону про цифрові послуги.

Чому це важливо

Європа створює світовий прецедент: регулятори більше не просто виписують штрафи, а вимагають зміни самої структури алгоритмів та бізнес-моделей. Основний акцент змістився на прозорість штучного інтелекту та захист даних дослідників.