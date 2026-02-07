Multi від Мінфін
7 лютого 2026, 17:00

ЄС визнав інтерфейс TikTok шкідливим: платформу зобов’язали відмовитися від «нескінченної стрічки»

Європейська комісія офіційно заявила, що дизайн застосунку TikTok порушує правила ЄС. Компанію зобов’язали внести радикальні зміни в інтерфейс, щоб запобігти формуванню залежності у користувачів, інакше на соцмережу чекають величезні штрафи.

Це перший випадок у світі, коли регулятор встановлює правові стандарти щодо «аддиктивного дизайну» (дизайну, що викликає залежність) у межах закону про цифрові послуги (DSA).

Які зміни вимагає Брюссель?

Єврокомісія виділила кілька ключових елементів, які TikTok має змінити або вимкнути:

  • Скасування «нескінченного скролінгу». Функція безперервного прокручування контенту визнана такою, що стимулює компульсивну поведінку.
  • Зміна алгоритмів рекомендацій. Система, що «винагороджує» користувача новим контентом, має бути переглянута.
  • Обов’язкові перерви. Платформа повинна впровадити ефективні інструменти контролю екранного часу, які реально працюють.
  • Автоматичне відтворення. Функція Autoplay також потрапила під критику як чинник шкоди ментальному здоров’ю.

Загроза мільярдних штрафів та реакція компанії

Якщо TikTok не виконає вимоги, компанії загрожує штраф у розмірі до 6% від річного світового доходу.

У TikTok уже відреагували на звинувачення. Речник компанії Паоло Ганіно назвав висновки комісії «категорично хибними» та заявив, що платформа захищатиметься всіма доступними юридичними засобами.

Розслідування щодо TikTok триває з лютого 2024 року. Окрему увагу приділяють захисту неповнолітніх, оскільки діти не мають механізмів опору алгоритмам, що викликають звикання.

Це рішення створить прецедент для всього ринку, наступними можуть стати Facebook та Instagram, алгоритми яких також перевіряють на аддиктивність.

«Це перший у світі випадок встановлення правового стандарту щодо адиктивного дизайну», — зазначив високопосадовець Єврокомісії під час брифінгу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
