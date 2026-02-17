Статки лише на папері: Ілон Маск тримає у кеші менше ніж 0,1% від свого капіталу

Найбагатша людина світу й генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск відреагував на публічні обговорення свого фінансового успіху, заявивши, що стрімке зростання його компаній вже зробило багатими тисячі інших людей. За словами підприємця, його гігантські статки існують переважно на папері у вигляді акцій, тоді як реальні «живі» гроші становлять мізерну частку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Паперові мільярди замість готівки

Дискусія розгорнулася після допису користувача Ніка Круза Патане (Nic Cruz Patane), який звернув увагу на вплив фінансового зростання Маска на оточення:

«Ілон створить багато інших мільйонерів та мільярдерів, коли сам стане трильйонером. Про створення багатства для інших людей говорять недостатньо».

У відповідь на цей коментар Ілон Маск наголосив, що цей процес уже давно триває, а його власне багатство є радше відображенням успіху його підприємств, а не наявністю безмежних банківських рахунків.

«Вже зробив це тисячі разів. Моя чиста вартість майже повністю складається з часток власності в Tesla та SpaceX. У мене <0,1% готівки», — підкреслив бізнесмен.

Скриншот з соцмережі Х

Скільки насправді грошей у Маска та коли він стане трильйонером?

Сьогодні Ілон Маск беззаперечно утримує статус найбагатшої людини світу, однак точна оцінка його капіталу різниться залежно від джерела та методології підрахунку. Деякі аналітичні видання стверджують, що його статки вже сягнули позначки у 850 мільярдів доларів. Цьому сприяло стрімке зростання вартості акцій Tesla та масштабна угода між його компаніями SpaceX і xAI, яка оцінюється в 1,25 трильйона доларів. За такими оптимістичними прогнозами, Маск впевнено наближається до того, щоб стати першим у світовій історії трильйонером вже у 2026 році, попри посилення уваги з боку світових регуляторів. Водночас більш консервативний рейтинг Bloomberg Billionaires Index станом на 16 лютого 2026 року оцінює чисту вартість його активів дещо скромніше — у 677 мільярдів доларів.

Чому це важливо

Ця заява Ілона Маска руйнує популярний міф про те, що мільярдери зберігають свої статки у вигляді величезних запасів готівки. Насправді їхнє багатство «заморожене» в акціях компаній, які вони створили. Коли капіталізація такого бізнесу (наприклад, Tesla) зростає, багатіє не лише засновник. Левова частка цього прибутку (понад 80%) автоматично розподіляється між звичайними людьми: працівниками, які отримали опціони, приватними інвесторами (роздрібними покупцями акцій), а також майбутніми пенсіонерами, чиї пенсійні фонди інвестують у цінні папери.

Читайте також: Ілон Маск та українці. За що нам має бути соромно