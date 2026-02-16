Головний висновок Мюнхену: всі готуються до довгої боротьби

Десятки президентів та прем'єрів, а також сотні військових та експертів обговорили ключові загрози, які стоять перед світом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Очікувано, однією з ключових тем була Україна. Які висновки ми можемо зробити по її завершенню та до чого варто готуватись нашій державі, розповів колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Ключові сигнали конференції

Мюнхенська конференція безпеки цього разу читається не як «форум про мир», а як інструкція до реальності: війна входить у фазу, де вирішальним стає не один раунд переговорів, а те, хто першим зламається на дистанції.

Саме так це формулює польський міністр Сікорський: питання завершення війни — «хто трісне першим». І ця рамка важливіша за будь-які дипломатичні декорації, бо вона визначає поведінку всіх гравців на наступні 6−12 місяців.

США демонструють дві лінії одночасно: політичний тиск «рухайтеся до угоди» і паралельне підвищення ставки на стримування росії. Зеленський прямо говорить, що «трохи» відчуває тиск, але одразу ставить межу: «компроміс» не може означати втечу з власної території з сотнями тисяч людей. Там же пролунала дуже показова прив’язка до часу: вибори можливі, якщо США забезпечують припинення вогню на 2−3 місяці; і це маркер того, що тема внутрішньополітичних процедур використовується як важіль переговорної архітектури, а не як «демократичний ритуал».

Європа входить у роль не «коментатора», а фактично співучасника війни фінансово та інституційно. Президентка Європарламенту заявляє про підписання наступного тижня пакета на €90 мільярдів для України та паралельну роботу над 20-м пакетом санкцій проти росії. Це не «жест солідарності», це перехід до режиму довгої підтримки, де ключова валюта — не емоції, а зобов’язання, графіки, виробничі цикли, санкційні контури.

Німеччина та ключові європейські фігури намагаються утримати логіку: «м'яч на боці Путіна», бо саме він затягує процес. Пісторіус говорить прямо: Путін «тягне» переговори, а отже будь-яка пауза без примусу буде використана Кремлем як ресурс часу. А Зеленський фіксує це на прикладному рівні: зміна головного російського переговорника перед Женевою може бути тактикою затягування. У перекладі з дипломатичної мови на службову: рф купує час, імітуючи процес.

Важливий, недооцінений сигнал для «наслідків для росії» — історія з Навальним. Британський уряд публічно заявляє, що Навальний був отруєний, і що це «високоймовірно» стало прямою причиною смерті; детально пояснюється логіка «немає невинного пояснення» для токсину і фіксується звернення до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як порушення Конвенції про хімічну зброю. Це не про «пам'ять» і не про мораль. Це про юридичний та санкційний фундамент, який цементує образ рф як держави, що застосовує заборонені методи — і знімає політичні гальма для подальших обмежень, арештів активів, кримінально-правових кроків у міжнародних юрисдикціях.

Американський Конгрес у публічному полі вже підштовхує адміністрацію до ескалаційних рішень по стримуванню рф: сенатор Вікер говорить про необхідність «розв'язати руки» щодо Tomahawk і про додаткові санкції по російській нафті, а також акцентує зростання підтримки України серед виборців-республіканців. Для Кремля це сигнал: навіть якщо Білий дім торгується, інституційна Америка штовхає планку вгору.

На що очікувати далі

Базовий прогноз на 6 місяців (до серпня 2026). Ймовірність швидкого «великого миру» низька. Переговорний трек буде існувати, але як інструмент управління коаліцією і часу, а не як механізм розв’язання.

Ключова мета рф — зняти або розмити примус, отримати паузу, легалізувати контроль над територіями і розхитати єдність України та Заходу.

Ключова мета України — зробити так, щоб будь-яка пауза була не «вікном» для рф, а коридором для посилення України до рівня, де повторна агресія стає для Кремля надто дорогою. Сам Зеленський формулює це просто: роль США — «зробити Україну сильнішою за росію».

Прогноз на 12 місяців (до лютого 2027). Якщо європейська фінансова та санкційна інерція збережеться (а заявлені €90 мільярдів і 20-й пакет санкцій — це саме інерція, а не одиночний крок), росія входить у модель структурного виснаження: менше доступу до грошей і технологій, більше витрат на війну, більше залежності від «сірих» схем. Паралельно, через кейс Навального і ОЗХЗ, зростатиме токсичність рф як партнера навіть для обережних нейтралів: хімічний вимір — це червона лінія для багатьох держав і корпорацій, які звикли «не помічати» звичайне насильство.

Індикатори подальшого руху

Індикатори по США: чи з’являються конкретні рішення про посилення примусу (санкції по нафті, вторинні санкції, технологічні обмеження), чи зростає публічний тиск Конгресу на адміністрацію в частині «розв'язати руки» для жорсткіших військових і санкційних кроків; чи перетворюється тема «виборів» на умову/торг (ознака того, що переговори ведуться через внутрішньополітичні важелі).

Індикатори по ЄС: чи проходить вчасно пакет фінансування/позики на €90 мільярдів, чи справді запускається 20-й пакет санкцій без «розведення по кутах», чи вдається зламати/обійти блокування з боку окремих держав щодо євроінтеграційних рішень України (бо затягування є прямим каналом російського впливу, про що Зеленський говорить без дипломатичних реверансів).

Індикатори по рф: кадрові рухи на переговорному треку і «переналаштування» делегацій перед раундами — як ознака затягування; посилення ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі як спосіб змусити Україну до «компромісу територіями»; спроби нав’язати формулу «заморозка в обмін на послаблення санкцій»; і окремо — спроби перефарбувати токсичні кейси (включно з міжнародно-правовими, як історія Навального) в «інформаційну атаку Заходу», аби зняти юридичні наслідки.

Індикатори для України: чи вдається тримати рамку «територія не предмет торгу», не заходячи в пастку «компроміс = евакуація людей»; чи забезпечуються реальні гарантії безпеки, а не тільки слова подяки (Зеленський формулює жорстко: «ми не можемо врятувати життя словами «дякую»). І ключове — чи трансформується зовнішня підтримка в вимірювану силу: зброя, виробництво, ППО, далекобійність, стійкість енергосистеми.

Читайте також: Ілон Маск та українці. За що нам має бути соромно

Головний висновок простий і неприємний: Мюнхен показав не «мир близько», а те, що всі готуються до довгої гри на витривалість. Кремль буде робити все, щоб перетворити переговори на наркотик для Заходу й на інструмент розкладання України. Наш інтерес — зробити переговори не «замінником перемоги», а лише сервісним треком, паралельним до нарощування сили. В цій логіці 6−12 місяців — це не «очікування дива», а тест на здатність системи: хто краще конвертує час у силу, той і диктуватиме умови.