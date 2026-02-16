Десятки президентів та прем'єрів, а також сотні військових та експертів обговорили ключові загрози, які стоять перед світом під час Мюнхенської конференції з безпеки. Очікувано, однією з ключових тем була Україна. Які висновки ми можемо зробити по її завершенню та до чого варто готуватись нашій державі, розповів колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
Головний висновок Мюнхену: всі готуються до довгої боротьби
Ключові сигнали конференції
Мюнхенська конференція безпеки цього разу читається не як «форум про мир», а як інструкція до реальності: війна входить у фазу, де вирішальним стає не один раунд переговорів, а те, хто першим зламається на дистанції.
Саме так це формулює польський міністр Сікорський: питання завершення війни — «хто трісне першим». І ця рамка важливіша за будь-які дипломатичні декорації, бо вона визначає поведінку всіх гравців на наступні 6−12 місяців.
США демонструють дві лінії одночасно: політичний тиск «рухайтеся до угоди» і паралельне підвищення ставки на стримування росії. Зеленський прямо говорить, що «трохи» відчуває тиск, але одразу ставить межу: «компроміс» не може означати втечу з власної території з сотнями тисяч людей. Там же пролунала дуже показова прив’язка до часу: вибори можливі, якщо США забезпечують припинення вогню на 2−3 місяці; і це маркер того, що тема внутрішньополітичних процедур використовується як важіль переговорної архітектури, а не як «демократичний ритуал».
Європа входить у роль не «коментатора», а фактично співучасника війни фінансово та інституційно. Президентка Європарламенту заявляє про підписання наступного тижня пакета на €90 мільярдів для України та паралельну роботу над 20-м пакетом санкцій проти росії. Це не «жест солідарності», це перехід до режиму довгої підтримки, де ключова валюта — не емоції, а зобов’язання, графіки, виробничі цикли, санкційні контури.
Німеччина та ключові європейські фігури намагаються утримати логіку: «м'яч на боці Путіна», бо саме він затягує процес. Пісторіус говорить прямо: Путін «тягне» переговори, а отже будь-яка пауза без примусу буде використана Кремлем як ресурс часу. А Зеленський фіксує це на прикладному рівні: зміна головного російського переговорника перед Женевою може бути тактикою затягування. У перекладі з дипломатичної мови на службову: рф купує час, імітуючи процес.
Важливий, недооцінений сигнал для «наслідків для росії» — історія з Навальним. Британський уряд публічно заявляє, що Навальний був отруєний, і що це «високоймовірно» стало прямою причиною смерті; детально пояснюється логіка «немає невинного пояснення» для токсину і фіксується звернення до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) як порушення Конвенції про хімічну зброю. Це не про «пам'ять» і не про мораль. Це про юридичний та санкційний фундамент, який цементує образ рф як держави, що застосовує заборонені методи — і знімає політичні гальма для подальших обмежень, арештів активів, кримінально-правових кроків у міжнародних юрисдикціях.
Американський Конгрес у публічному полі вже підштовхує адміністрацію до ескалаційних рішень по стримуванню рф: сенатор Вікер говорить про необхідність «розв'язати руки» щодо Tomahawk і про додаткові санкції по російській нафті, а також акцентує зростання підтримки України серед виборців-республіканців. Для Кремля це сигнал: навіть якщо Білий дім торгується, інституційна Америка штовхає планку вгору.
На що очікувати далі
Базовий прогноз на 6 місяців (до серпня 2026). Ймовірність швидкого «великого миру» низька. Переговорний трек буде існувати, але як інструмент управління коаліцією і часу, а не як механізм розв’язання.
Ключова мета рф — зняти або розмити примус, отримати паузу, легалізувати контроль над територіями і розхитати єдність України та Заходу.
Ключова мета України — зробити так, щоб будь-яка пауза була не «вікном» для рф, а коридором для посилення України до рівня, де повторна агресія стає для Кремля надто дорогою. Сам Зеленський формулює це просто: роль США — «зробити Україну сильнішою за росію».
Прогноз на 12 місяців (до лютого 2027). Якщо європейська фінансова та санкційна інерція збережеться (а заявлені €90 мільярдів і 20-й пакет санкцій — це саме інерція, а не одиночний крок), росія входить у модель структурного виснаження: менше доступу до грошей і технологій, більше витрат на війну, більше залежності від «сірих» схем. Паралельно, через кейс Навального і ОЗХЗ, зростатиме токсичність рф як партнера навіть для обережних нейтралів: хімічний вимір — це червона лінія для багатьох держав і корпорацій, які звикли «не помічати» звичайне насильство.
Індикатори подальшого руху
Індикатори по США: чи з’являються конкретні рішення про посилення примусу (санкції по нафті, вторинні санкції, технологічні обмеження), чи зростає публічний тиск Конгресу на адміністрацію в частині «розв'язати руки» для жорсткіших військових і санкційних кроків; чи перетворюється тема «виборів» на умову/торг (ознака того, що переговори ведуться через внутрішньополітичні важелі).
Індикатори по ЄС: чи проходить вчасно пакет фінансування/позики на €90 мільярдів, чи справді запускається 20-й пакет санкцій без «розведення по кутах», чи вдається зламати/обійти блокування з боку окремих держав щодо євроінтеграційних рішень України (бо затягування є прямим каналом російського впливу, про що Зеленський говорить без дипломатичних реверансів).
Індикатори по рф: кадрові рухи на переговорному треку і «переналаштування» делегацій перед раундами — як ознака затягування; посилення ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі як спосіб змусити Україну до «компромісу територіями»; спроби нав’язати формулу «заморозка в обмін на послаблення санкцій»; і окремо — спроби перефарбувати токсичні кейси (включно з міжнародно-правовими, як історія Навального) в «інформаційну атаку Заходу», аби зняти юридичні наслідки.
Індикатори для України: чи вдається тримати рамку «територія не предмет торгу», не заходячи в пастку «компроміс = евакуація людей»; чи забезпечуються реальні гарантії безпеки, а не тільки слова подяки (Зеленський формулює жорстко: «ми не можемо врятувати життя словами «дякую»). І ключове — чи трансформується зовнішня підтримка в вимірювану силу: зброя, виробництво, ППО, далекобійність, стійкість енергосистеми.
Головний висновок простий і неприємний: Мюнхен показав не «мир близько», а те, що всі готуються до довгої гри на витривалість. Кремль буде робити все, щоб перетворити переговори на наркотик для Заходу й на інструмент розкладання України. Наш інтерес — зробити переговори не «замінником перемоги», а лише сервісним треком, паралельним до нарощування сили. В цій логіці 6−12 місяців — це не «очікування дива», а тест на здатність системи: хто краще конвертує час у силу, той і диктуватиме умови.
