Євровалюта продовжує бити рекорди: прогноз курсу долара та євро на 16-20 лютого

Із важливих для ринку міжнародних новин варто виділити такі:

16 лютого (понеділок) у США відзначають День президентів. Американські банки не працюють, відповідно, всі розрахунки в доларі в Україні проходитимуть ТОМом — розрахунки в гривні у понеділок, постачання американської валюти наступного робочого дня, тобто у вівторок. Традиційно, більшість покупців валюти намагаються уникнути такого формату, тому вони або закрили свої операції ще минулої п'ятниці, або перенесли свої угоди на вівторок, 17 лютого.

Статистика міжбанківських угод, зареєстрованих за системою Блумберг за 13 лютого, була вищою за традиційні п'ятничні обсяги і склала близько $272,72 млн. Це говорить про те, що цього разу більшість клієнтів воліли закрити свої угоди ще минулого тижня, а отже, цього понеділка, 16 лютого, ТОМом за доларом працюватимуть ще менше учасників ринку. У результаті, за моїми прогнозами, обсяг торгів 16 лютого буде не більшим за $165 млн — 200 млн, із вівторка до п'ятниці щоденна статистика торгів за Блумберг повернеться до вже звичних меж $210 млн — 280 млн.

Результати Мюнхенської конференції з безпеки. 62-а Мюнхенська конференція з безпеки проходила протягом 3 днів — з 13 до 15 лютого, і зібрала понад сотню світових лідерів. Ключовими питаннями були війна рф в Україні, геополітичні перспективи зміни світопорядку, робота інститутів міжнародної безпеки. Також учасники конференції обговорювали претензії США щодо Гренландії та можливі шляхи вирішення конфлікту, протистояння між США та Китаєм через Тайвань, зниження градуса на Близькому Сході між Ізраїлем та Палестиною у секторі Газа, а також ситуацію в Сирії. Фактично, дедалі очевиднішими стали розбіжності американського та європейського бачення світової безпеки.

Значна кількість політичних та економічних меседжів, як, наприклад, предметна розмова представників Євросоюзу про створення європейської альтернативи американським платіжним системам Visa та Mastercard, говорять саме про це.

Річ у тім, що, за даними ЄЦБ, лише за перше півріччя 2025 року в єврозоні було здійснено 72,1 млрд безготівкових операцій на суму 113,5 трлн євро. При цьому 56% усіх транзакцій припадають на карткові платежі, які здебільшого контролюють дві американські компанії — Visa та Mastercard (забезпечують понад 60% карткових транзакцій у єврозоні). А загальний обсяг платежів, які проходять через ці системи в Європі, перевищує 7 трлн євро на рік.

В умовах геополітичної турбулентності Євросоюз уже не готовий до того, щоб така значна частина критичної платіжної інфраструктури Європи залежала від американських рішень. І таких больових економічних точок стає дедалі більше.

Крім того, ЄЦБ серйозно стурбований ослабленням позицій долара на світових ринках і на цьому фоні — швидким посиленням позицій євровалюти у світі. Приблизно за рік долар США просів щодо євро з рівнів 1,02 долара за євро майже до 1,18−1,19 долара за євро.

Пара євро/долар

Це б'є по конкурентності європейських товарів та провокує цілу низку серйозних потрясінь на європейському та американському фондових ринках. Для України, яка зараз безпосередньо залежить від масштабів світової фінансової допомоги, значна волатильність пари євро/долар на світових майданчиках також може вилитися у великі проблеми за курсом євро щодо гривні.

Опосередковано це також може суттєво прискорити інфляцію щодо груп товарів, які прив'язані до офіційного курсу євро щодо гривні. Частково це паливо, фармацевтика, частково — електроенергія та газ, які після постійних обстрілів росією критичної інфраструктури України ми змушені імпортувати з країн ЄС.

Тому Україна вкрай зацікавлена у прогнозованому надходженні міжнародної допомоги від усіх наших союзників — від США до Європи та інших країн, а також у відносній стабільності світового валютного та фондового ринків, у зниженні рівня впливу цих ризиків на зруйновану війною українську економіку.

Серед суто українських подій цього тижня на ситуацію на міжбанку суттєво вплине період бюджетних платежів у клієнтів. До 20 лютого компанії мають розрахуватися з державою за податками та зборами. Тому цього тижня бізнес активно продаватиме валюту, щоб за рахунок наявної гривні закрити свої податкові платежі. Це дещо підстрахує гривню на міжбанку.

Крім того, потепління зменшить потребу в закупівлях енергоносіїв — газу, бензину та дизпалива, які також активно закуповувалися на зовнішніх ринках в останні дуже морозні тижні січня та лютого. При цьому потреба в імпорті електроенергії залишиться високою, оскільки електрогенерація постійно піддається обстрілам рф.

У результаті дещо знизиться попит на валюту на міжбанку на тлі невеликого зростання її пропозиції з боку компаній, яким потрібна гривня для розрахунків із бюджетом. І це є позитивом для нацвалюти.

Водночас цього тижня суттєво впливатимуть на настрої всіх учасників валютного ринку всі геополітичні новини. Нагадаю, що Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у Женеві нового раунду переговорів щодо закінчення війни. Реальні підсумки подібних зустрічей є важливими як для громадян України, так і для бізнесу.

Поки що ж населення продовжить активно купувати валюту собі на картки та на готівковому ринку як на побоюваннях девальвації гривні, так і на загрозах подальшого зростання цін та загальної невизначеності. Це тиснутиме на готівковий валютний ринок, але поки що некритично, оскільки щоденні обсяги перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники і каси банків, а також продажі зі своїх валютних карток зараз не перевищують $20 млн — 40 млн. Це абсолютно підйомні суми для українського валютного ринку, і вони за своєчасних інтервенцій Нацбанку на торгах не створюють критичного тиску на курс нацвалюти.

За такого розкладу на валютному ринку основну роль у формуванні курсового тренду на міжбанку цього тижня продовжить грати тактика, оперативність та обсяги інтервенцій Нацбанку на торгах із метою підтримки гривні.

За моїми розрахунками, на це НБУ доведеться витратити з 16 до 20 лютого не менше ніж $730 млн — 890 млн резервів. Нацбанк має на це ресурси, з огляду на те, що на 1 лютого ЗВР перебували в межах $57,7 млрд.

Динаміка міжнародних резервів

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 лютого

Міжбанк

Нацбанку доведеться практично щодня бути присутнім на торгах для підтримки гривні та закривати інтервенціями брак долара на міжбанку. Але обсяги цих інтервенцій дещо знизяться за рахунок зменшення обсягів валюти, яка витрачається на придбання імпортних енергоносіїв для проходження опалювального сезону. Водночас, більше валюти продаватимуть для подальших розрахунків із бюджетом, що дозволить Нацбанку трохи заощадити резерви.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку цього тижня перебуватиме в межах від 1,175 до 1,194 долара за євро з найбільшими коливаннями цієї пари:

18 лютого, під час публікації протоколу засідання Комітету щодо відкритих ринків ФРС США та показників щодо промислового виробництва США.

19 лютого, коли будуть оприлюднені дані щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США.

20 лютого, під час публікації Індексу цін виробників Німеччини, а також цілий список індексів, що характеризують американський споживчий ринок.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 42,80 до 43,45 гривень, курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 50,29 до щонайбільше 51,88 гривень.

Але, з огляду на те, що НБУ продовжує через політику «гнучкого курсоутворення» максимально згладжувати курсові коливання за курсом долара на міжбанку, що опосередковано впливає і на скорочення амплітуди коливань євро щодо гривні на наших торгах, реальний коридор за євро на міжбанку, за моїм прогнозом, в цей період перебуватиме в межах від 50,80 до 51,45 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−40 копійок.

Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах традиційних для оптового ринку 15−20 копійок як за доларом, так і за євро. Але оперативно змінюватимуть свої цінники за цими валютами протягом дня, залежно від курсових трендів на українському міжбанку з безготівкової валюти та від поведінки пари євро/долар на зовнішньому ринку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 42,60 до 43,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 42,70 до 43,55 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,60 до 51,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,60 до 51,60 гривень.

Підключайтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту