Трильйон гривень без погашення: як борг «з’їв» річний бюджет України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2026, 8:46

Трильйон гривень без погашення: як борг «з’їв» річний бюджет України

За чотири роки війни (2022−2025) Україна витратила лише на відсотки (без повернення самого тіла кредиту) сумарно близько 1,305 трлн грн. Тобто бюджет віддав за обслуговування боргу суму, що дорівнює річному бюджету країни зразка 2021 року. Про це написав екс-керівник управління ринку капіталу департаменту державного боргу Міністерства фінансів Олег Белінський.

За чотири роки війни (2022−2025) Україна витратила лише на відсотки (без повернення самого тіла кредиту) сумарно близько 1,305 трлн грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кому платили

  • ОВДП (НБУ): 469,5 млрд грн
  • ОВДП (Інші — банки та бізнес): 573,1 млрд грн
  • Разом по внутрішньому боргу: 1,04 трлн грн (це 80% усіх виплат за відсотками).
  • МВФ: 144,8 млрд грн
  • Інші фінустанови (Світовий банк тощо): 89,7 млрд грн
  • Іноземні приватні кредитори (Євробонди): 25,2 млрд грн
  • Країни G7: 2,4 млрд грн.

Як зазначає Белінський, більшу частину боргу Україна під час війни віддала не комерційним установам, а інституціональним, котрі повинні відповідати за стабільність в державі.

Порівняння з податками

За словами Белінського, якщо ці цифри порівняти з податками, то маємо абсурд. Військовий збір створювався як спеціальний податок «на руки» армії. Але суми, які він приносить, значно менші за ті, що держава віддає за відсотками інституціям.

  • 2023 рік: Зібрано близько 35 млрд грн військового збору. А на відсотки віддано 247,4 млрд грн. (Тобто відсотки у 7 разів більші за весь військовий збір).
  • 2024 рік: Зібрано близько 50−60 млрд грн. Відсотки — 420 млрд грн.
  • 2025 рік (прогноз): Завдяки підвищенню ставки до 5%, очікується зібрати ~163 млрд грн. Але виплати за відсотками складуть ~480 млрд грн.

«Навіть після радикального підвищення податків у 2025 році, весь військовий збір України покриває лише одну третину (34%) виплат за відсотками, які ми платимо установам „за стабільність“. Або якщо взяти податок на прибуток підприємств проти сплати відсотків. Тут ситуація ще більш парадоксальна. Весь прибуток усього українського бізнесу, з якого сплачується податок, фактично йде на обслуговування боргу», — пише Білінський.

  • 2023 рік: Бізнес сплатив 217 млрд грн податку на прибуток. На відсотки пішло 247 млрд грн.
  • 2024 рік: Податок на прибуток приніс ~270 млрд грн. Виплати за відсотками — 420 млрд грн.
  • 2025 рік (план): Податок на прибуток — ~285 млрд грн. Відсотки — 480 млрд грн.

«Тобто увесь податок на прибуток, який заробляє кожна компанія в Україні — від маленького заводу до гігантських агрохолдингів — повністю (на 100%) йде на виплату відсотків, і цього все одно не вистачає. І тому інституційні установи кажуть підіймати податки бізнесу. Так і воюємо. Скоріше за все з власним бізнесом», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Ramo
Ramo
16 лютого 2026, 9:58
#
НБУ та банки казково збагатились, а бізнесу та фопам , які важко працюють, виживаючи під час війни, — підняття податків.
+
0
R S
R S
16 лютого 2026, 9:59
#
Спасибо, хорошая статья. Есть над чем задуматься.
+
0
dvded .
dvded .
16 лютого 2026, 10:09
#
Здесь забыли указать, что большую часть денег дали только подержать, понюхать и посмотреть.
О красивые деньги, теперь возвращай назад.
+
0
vt313
vt313
16 лютого 2026, 11:16
#
-------
Тобто бюджет віддав за обслуговування боргу суму, що дорівнює річному бюджету країни зразка 2021 року.
-----------
Або 5 бюджетів зразка 2008 р.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 86 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами