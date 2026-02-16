Трильйон гривень без погашення: як борг «з’їв» річний бюджет України

За чотири роки війни (2022−2025) Україна витратила лише на відсотки (без повернення самого тіла кредиту) сумарно близько 1,305 трлн грн. Тобто бюджет віддав за обслуговування боргу суму, що дорівнює річному бюджету країни зразка 2021 року. Про це написав екс-керівник управління ринку капіталу департаменту державного боргу Міністерства фінансів Олег Белінський.

Кому платили

ОВДП (НБУ): 469,5 млрд грн

ОВДП (Інші — банки та бізнес): 573,1 млрд грн

Разом по внутрішньому боргу: 1,04 трлн грн (це 80% усіх виплат за відсотками).

МВФ: 144,8 млрд грн

Інші фінустанови (Світовий банк тощо): 89,7 млрд грн

Іноземні приватні кредитори (Євробонди): 25,2 млрд грн

Країни G7: 2,4 млрд грн.

Як зазначає Белінський, більшу частину боргу Україна під час війни віддала не комерційним установам, а інституціональним, котрі повинні відповідати за стабільність в державі.

Порівняння з податками

За словами Белінського, якщо ці цифри порівняти з податками, то маємо абсурд. Військовий збір створювався як спеціальний податок «на руки» армії. Але суми, які він приносить, значно менші за ті, що держава віддає за відсотками інституціям.

2023 рік: Зібрано близько 35 млрд грн військового збору. А на відсотки віддано 247,4 млрд грн. (Тобто відсотки у 7 разів більші за весь військовий збір).

2024 рік: Зібрано близько 50−60 млрд грн. Відсотки — 420 млрд грн.

2025 рік (прогноз): Завдяки підвищенню ставки до 5%, очікується зібрати ~163 млрд грн. Але виплати за відсотками складуть ~480 млрд грн.

«Навіть після радикального підвищення податків у 2025 році, весь військовий збір України покриває лише одну третину (34%) виплат за відсотками, які ми платимо установам „за стабільність“. Або якщо взяти податок на прибуток підприємств проти сплати відсотків. Тут ситуація ще більш парадоксальна. Весь прибуток усього українського бізнесу, з якого сплачується податок, фактично йде на обслуговування боргу», — пише Білінський.

2023 рік: Бізнес сплатив 217 млрд грн податку на прибуток. На відсотки пішло 247 млрд грн.

2024 рік: Податок на прибуток приніс ~270 млрд грн. Виплати за відсотками — 420 млрд грн.

2025 рік (план): Податок на прибуток — ~285 млрд грн. Відсотки — 480 млрд грн.

«Тобто увесь податок на прибуток, який заробляє кожна компанія в Україні — від маленького заводу до гігантських агрохолдингів — повністю (на 100%) йде на виплату відсотків, і цього все одно не вистачає. І тому інституційні установи кажуть підіймати податки бізнесу. Так і воюємо. Скоріше за все з власним бізнесом», — підсумував він.