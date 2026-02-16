Ірландія ухвалила рішення щодо українських біженців: що зміниться до 2027 року

Українці, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, отримали гарантію подальшого легального перебування. Влада автоматично продовжила дію імміграційних дозволів до весни 2027 року. Про це йдеться у публікації офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії.

Імміграційні дозволи для українців

Ірландія продовжила імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Ідеться про документи, дійсні до 4 березня 2026 року: їх не потрібно оновлювати чи подавати повторно.

Продовження відбувається автоматично, що забезпечує правову визначеність для десятків тисяч громадян України.

Рішення ухвалено на підставі позиції Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції та опубліковано на офіційному порталі Імміграційної служби.

Воно поширюється не тільки на українців, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства та громадянами третіх країн, які покинули Україну через війну.

Що це означає для українців

Статус тимчасового захисту в Ірландії передбачає легальне проживання, право на працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.

Також зберігається можливість подорожувати країнами Європи до 90 днів у державах, які визнають цей режим.

Продовження відповідає рішенню Ради Європейського Союзу, яка раніше затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС.

