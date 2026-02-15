Multi від Мінфін
15 лютого 2026, 16:15

У Трампа заспокоїли: банкам не варто боятися прибутковості стейблкоїнів

Радник Білого дому з криптовалют Патрік Вітт заявив, що банкам не варто боятися конкуренції з криптовалютними компаніями, які пропонують клієнтам прибутковість від стейблкоїнів. Це питання стало однією з головних перешкод для ухвалення законопроєкту CLARITY про регулювання криптовалютних ринків, пише Yahoo Finance Yahoo Finance.

Фото: Патрік Вітт

Компроміс між банками та криптоіндустрією

Вітту прикро, що дохідність від стейблкоїнів перетворилася на основний предмет суперечок між криптоіндустрією та банківським сектором. За його словами, коли криптовалютні сервіси діляться прибутковістю із клієнтами, це не загрожує бізнес-моделі чи ринковій частці банків.

«Вони теж можуть пропонувати стейблкоїн-продукти своїм клієнтам, так само, як і криптокомпанії. Це не дає несправедливої переваги жодній із сторін, і багато банків зараз подають заявки на банківські ліцензії OCC (Управління контролера грошового обігу США), щоб самим почати пропонувати банківські продукти своїм клієнтам», — розповів він.

Радник додав, що в майбутньому ця проблема зникне: «Думаю, вони знайдуть можливості використовувати ці продукти, отримувати з них зиск та пропонувати нові продукти своїм клієнтам, розширюючи свій бізнес».

Перешкоди для законопроекту CLARITY

Винагороди власникам стейблкоїнів з боку криптовалютних платформ та сервісів стали одним із найболючіших питань для галузі. Це сприяє затримкам у ухваленні законопроекту CLARITY про структуру криптовалютних ринків.

Запропонований закон CLARITY встановлює чітке розмежування регуляторних повноважень над криптовалютними ринками між Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) та Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), а також створює класифікацію криптовалютних активів.

Час закінчується

Урядові чиновники і керівники компаній попереджають, що проміжні вибори в США, що наближаються, в 2026 році можуть зірвати спроби прийняти закон і поставити під загрозу криптовалютне регулювання, встановлене адміністрацією президента Дональда Трампа.

«Думаю, якщо демократи отримають контроль над Палатою представників, що далеко не найкращий сценарій для мене, то перспективи укладання угоди просто зваляться», — заявив у п'ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент.

Вітт наголосив на терміновості ситуації: «У нас є вікно можливостей. Воно все ще відкрите, але швидко закривається». Рада з криптовалют Білого дому прагне домогтися підписання закону CLARITY до того, як проміжні вибори «заберуть всю увагу».

Суперечки навколо прибутковості стейблкоїнів відбивають ширші протиріччя між традиційними фінансовими інститутами і криптоіндустрією, що розвивається.

Вирішення цього питання може визначити майбутнє регулятора криптовалютних ринків у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
