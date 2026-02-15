У Трампа заспокоїли: банкам не варто боятися прибутковості стейблкоїнів

Радник Білого дому з криптовалют Патрік Вітт заявив, що банкам не варто боятися конкуренції з криптовалютними компаніями, які пропонують клієнтам прибутковість від стейблкоїнів. Це питання стало однією з головних перешкод для ухвалення законопроєкту CLARITY про регулювання криптовалютних ринків, пише Yahoo Finance Yahoo Finance.

Компроміс між банками та криптоіндустрією

Вітту прикро, що дохідність від стейблкоїнів перетворилася на основний предмет суперечок між криптоіндустрією та банківським сектором. За його словами, коли криптовалютні сервіси діляться прибутковістю із клієнтами, це не загрожує бізнес-моделі чи ринковій частці банків.

«Вони теж можуть пропонувати стейблкоїн-продукти своїм клієнтам, так само, як і криптокомпанії. Це не дає несправедливої переваги жодній із сторін, і багато банків зараз подають заявки на банківські ліцензії OCC (Управління контролера грошового обігу США), щоб самим почати пропонувати банківські продукти своїм клієнтам», — розповів він.

