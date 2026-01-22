Multi від Мінфін
22 січня 2026, 15:54

Стейблкоїни змушують країни реформувати фінансові системи — заступник голови МВФ у Давосі

Широке впровадження стейблкоїнів створює серйозний конкурентний тиск на держави з нестабільною економікою, змушуючи їх вдосконалювати свою монетарну та фіскальну політику. Про це у четвер, 22 січня, заявив перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Ден Кац під час панельної дискусії в Давосі, повідомляє Reuters.

Стейблкоїни змушують країни реформувати фінансові системи — заступник голови МВФ у Давосі

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Конкуренція за довіру користувачів

За його словами, цифрові активи, прив'язані до долара або інших стабільних валют, стають привабливою альтернативою в юрисдикціях зі слабким державним управлінням.

«Оскільки стейблкоїни створюють потенціал для додаткового попиту в країнах із крихкою фіскальною та монетарною базою, це стає фактором конкурентного тиску на уряди цих країн. Вони змушені поліпшувати власні механізми, щоб витримати суперництво з цифровими валютами», — підкреслив Кац.

Читайте також: Сенат США пропонує дозволити винагороди за стейблкоїни

Ризики для банківського сектору

Окрім стимулювання реформ, аналітики вказують на потенційні загрози для стабільності ринків, що розвиваються. Основні побоювання стосуються таких аспектів:

  • Відтік капіталу: Популярність стейблкоїнів, забезпечених доларом, може призвести до масового виведення депозитів із місцевих банків.
  • Доларизація економіки: Легкий доступ до цифрового долара підриває роль національних валют та обмежує можливості центробанків впливати на економіку.

Експерти МВФ наголошують, що замість заборони цифрових активів, країнам варто зосередитися на створенні прозорого регуляторного середовища та зміцненні довіри до власних фінансових інститутів.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
