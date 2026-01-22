Стейблкоїни змушують країни реформувати фінансові системи — заступник голови МВФ у Давосі

Широке впровадження стейблкоїнів створює серйозний конкурентний тиск на держави з нестабільною економікою, змушуючи їх вдосконалювати свою монетарну та фіскальну політику. Про це у четвер, 22 січня, заявив перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Ден Кац під час панельної дискусії в Давосі, повідомляє Reuters.

Конкуренція за довіру користувачів

За його словами, цифрові активи, прив'язані до долара або інших стабільних валют, стають привабливою альтернативою в юрисдикціях зі слабким державним управлінням.

«Оскільки стейблкоїни створюють потенціал для додаткового попиту в країнах із крихкою фіскальною та монетарною базою, це стає фактором конкурентного тиску на уряди цих країн. Вони змушені поліпшувати власні механізми, щоб витримати суперництво з цифровими валютами», — підкреслив Кац.

Ризики для банківського сектору

Окрім стимулювання реформ, аналітики вказують на потенційні загрози для стабільності ринків, що розвиваються. Основні побоювання стосуються таких аспектів:

Відтік капіталу: Популярність стейблкоїнів, забезпечених доларом, може призвести до масового виведення депозитів із місцевих банків.

Доларизація економіки: Легкий доступ до цифрового долара підриває роль національних валют та обмежує можливості центробанків впливати на економіку.

Експерти МВФ наголошують, що замість заборони цифрових активів, країнам варто зосередитися на створенні прозорого регуляторного середовища та зміцненні довіри до власних фінансових інститутів.